6 feb 2020 sara corral

Antonio David Flores volvió este año por todo lo alto, y es que su entrada a 'GH VIP 7' marcó un antes y un después en su participación en la televisión. Una de cosas que más sorprendió a todos fue su hija, Rocío Flores, que se convirtió en la mejor defensora del plató.

A su salida, 'Sálvame' le ofreció un puesto de trabajo al exguardia civil, desde donde ahora ataca a todo lo acontecido sobre su familia.

Tras unos días de descanso por un problema de salud, el joven pisó ayer el plató de 'Sálvame' donde se encontró con una persona muy querida, Raquel Mosquera. Y es que tras las últimas declaraciones de la exmujer del colaborador, Rocío Carrasco, son muchos los que han querido hablar.

"Me ha pedido mi hija que no hable, y no voy a hablar. Pero si ella habla, al menos que sea con la verdad en la mano. Ella habla y gana dinero como lo hacemos todos", comenzaba diciendo Antonio mientras se abrazada a Raquel, y añadía sobre ella: "La considero de mi familia. Se ha preocupado mucho por mis niños".

Raquel por su parte decía: "A mí me han puesto hasta cheques en blanco y yo hablo con el corazón y 'mudita' no soy. Llevo décadas trabajando, estoy llena de proyectos, no como otras personas, que se han ido inventando cosas", a lo que animaba a Antonio diciendo: "Tienes una mujer maravillosa y fuerte, y que sepas que tus hijos no solo ellos están orgullosos de ti, sino también lo estamos otra gente".

Son muchos los que están apoyando a Antonio tras las últimas declaraciones de Rocío. Y ahora que él tiene un nuevo puesto de trabajo, está más feliz que nunca.