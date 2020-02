7 feb 2020

A última hora de ayer, Mayte Vázquez, madre de Irene Rosales, moría tras perder su lucha contra el cáncer. La mujer de Kiko Rivera llegaba al tanatorio donde se han velado sus restos, en la localidad sevillana de Camas, absolutamente devastada. La colaboradora de 'Viva la vida' ya reveló en el programa, después de las Navidades, lo complicadas que habían sido las fiestas para ella y lo preocupada que estaba por su madre.

Ayer, su batalla terminaba con el peor de los desenlaces. Pero Irene sabe que no está sola. Por supuesto, su marido, Kiko, no se ha separado de ella ni un momento. Pero tampoco su suegra, Isabel Pantoja, que no en pocas ocasiones ha reconocido el cariño que le tiene a Irene y el valor que le da el que ayudara a su hijo a salir del pozo de las adicciones.

Si bien es cierto que en las últimas semanas el estado de Mayte había empeorado, su fallecimiento ha sido un durísimo golpe para una Rosales que, ahora, tendrá que aprender a vivir sin uno de los mayores apoyos con los que ha contado siempre: el de su madre.

Por el momento, nadie de la familia, que se encuentran arropando a Irene en este complicado trance, se ha pronunciado en las redes sociales.