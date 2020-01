5 ene 2020

Fue la semana pasada cuando comenzaron los rumores. Irene Rosales se derrumbó en el plató de 'Viva la vida' y confesó que no estaba pasando un buen momento familiar, lo que hizo que se comenzase a rumorear una posible crisis entre ella y su marido, Kiko Rivera.

Una semana después, la colaboradora ha vuelto al plató y ha explicado los motivos que han convertido esta Navidad en un momento realmente complicado. "Yo no estoy bien", ha comenzado diciendo. Lo primero que ha querido aclarar es su situación con el hijo de la tonadillera: "Yo no tengo crisis ninguna con Kiko. Ha habido momentos en los que hemos estado peor y nadie lo ha notado".

"Me tengo que excusar en que esté más ausente en las redes sociales o subiendo fotos con mi marido y mis hijas porque llevo unos meses pasando una mala racha, tengo a mi padre malo y ahora también está malita mi madre", ha desvelado, y ha añadido:"Lleva malita unos meses y me estoy volcando en ella. De redes sociales no tengo tiempo ni ganas".

Y es que, en estos momentos, su marido se ha convertido en un apoyo incondicional para ella. "La persona que más me está apoyando y que más está a mi lado es mi marido. Para mí ahora mismo Kiko es mis manos y mis pies", ha confesado.