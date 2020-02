9 feb 2020

Ya hay dos nuevos concursantes confirmados para formar parte de la edición de 'Supervivientes 2020', Nyno Vargas y Vicky Larraz.

Ambos se suman a Alberto Barranco (extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa), Rocío Flores (hija de Antonio David y Rocío Carrasco), Beatriz Ratamal (ganadora de 'GH 17') e Ivana Icardi (ex de Gianmarco Onestini), con quiénes compartirán vida en Honduras.

El cantante valenciano fue el quinto confirmado por parte de María Patiño en 'Socialité', donde se mostró en exclusiva su vídeo de presentación: "Estoy deseando empezar esta nueva aventura y que vosotros me acompañéis" explicaba sobre el concurso. Nyno Vargas es conocido por fusionar estilos de reggaeton y flamenco, y uno de sus últimos trabajos ha sido con el conocido Juan Magán, que han lanzado el tema 'Dama y vagabundo'.

Por su parte, la vocalista del mítico grupo 'Olé Olé', se ha convertido en la sexta confirmada después de que Jorge Javier Vázquez lo anunciara en el plató de 'Sábado Deluxe'.

"Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", ha explicado Vicky Larraz en su vídeo de presentación.