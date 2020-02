6 feb 2020

No pudo ser el año pasado. Sí este, tras haberse 'rodado' en el plató de 'GH VIP 7' defendiendo a su padre, Antonio David Flores. Precisamente era este quien, en los instantes finales de 'Sálvame', confirmaba ayer que su hija, Rocío Flores, era la segunda concursante confirmada para acudir a 'Supervivientes 2020' (este es el caché que cobraría).

Su nombre salía a la palestra como participante 'de facto' horas después de que, en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se informase de que Albert Barranco, el extronista con el que Gloria Camila Ortega le fue infiel a Kiko Jiménez provocando la ruptura, estaría entre el elenco de famosos que saltarán del helicóptero en las próximas semanas.

Lo cierto es que, a pesar de la timidez con la que la vimos aparecer ante la audiencia millonaria de Telecinco cuando su tía Gloria regresó de esta misma experiencia en Honduras, ha ido atesorando experiencia y cogiendo tablas televisivas y está lista para afrontar un reto mayor y convertirse en el centro de atención.

Algo que no sabemos cómo sentará a su madre, Rocío Carrasco, con quien no se habla desde hace más de seis años. Y no parece que el hecho de que se erija como figura mediática vaya a servir para limar asperezas. Ya sabemos lo poco que le gusta a la hija de Rocío Jurado convertirse en noticia.

Rocío, a la espera de que vayan saliendo a la luz más confirmados, podría ser la gran estrella de la edición. Dicho de otra manera: a pesar de su corta edad y presencia en el 'show business', cogería el testigo de Isabel Pantoja, en torno a la que giró el concurso la pasada edición. Ahí es nada.