10 feb 2020

Podríamos decir que Joaquin Phoenix y Rooney Mara (todas las parejas en la alfombra roja) han intentado que no hubiese foto de ellos juntos, pero tampoco sería exacto. Es cierto que no se detuvieron juntos en el 'photocall' para que los fotógrafos tuviesen ese momento, pero dentro del Dolby Theatre de Los Ángeles no se escondían.

Hasta el punto que la pareja ha protagonizado el momento más romántico de una velada en la que no hubo grandes sobresaltos ni discursos incendiarios que hicieran arder las redes sociales. Pero tenemos esa instantánea que se ha hecho viral y que demuestra que el amor entre ellos es verdadero.

Phoenix aparece quitándose las gafas de sol para poder mirar a los ojos a la mujer con la que ha celebrado ese Premio Oscar al mejor actor principal por su papel en 'Joker'. Un galardón para el que partía como gran favorito y que ya tiene en su casa.

Rooney y Joaquin llevan saliendo desde 2016, pero no son muchas las veces que se han dejado ver juntos. Casi cuatro años de amor discreto que, ahora, tendrán que compartir con esa estuilla dorada que él se ha ganado gracias al sudor de su frente.