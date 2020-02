10 feb 2020

Si les digo Tini Stoessel muchos sabrán a quién me refiero y el resto lo sabrán cuando les nombre a Violetta. 22 años tiene esta argentina que conocimos como 'chica Disney' que traspasó lo que iba a ser una serie infantil de una temporada hasta los escenarios de más de medio mundo. La fama la hizo crecer de golpe. Tres años de gira, miles de visualizaciones y éxito en América Latina, Europa, Israel, Oriente Medio y África.

Pues eso acabó y, ahora, Tini es Tini. Desde hace tres años hace música transversal, ya que pasó de melódico y baladas a reguetón, pop y, en breve, trap. Se ha reinventado y su mayoría de edad le ha permitido hacerlo a su manera y con un éxito que nada tiene que envidiar al personaje que revolucionó la industria infantil hace unos años. Con su tercer disco a punto de salir, charlo con ella en Madrid sobre su música, su participación en La Voz como asesora de Alejandro Sanz, su próxima película y una serie que protagonizará con Sebastián Yatra, su actual pareja. 2020 viene cargado para Tini y España está muy presente en su reconquista de Europa.

Hoy Corazón Nuevo single y nueva colaboración ¿En qué momento estás?

Tini Stoessel Estoy en un momento de puro crecimiento musical. Me animé al mundo de lo latino, el reguetón y la música urbana. Estoy feliz porque la gente lo está recibiendo muy bien, y contenta porque cada vez hay más mujeres liderando el movimiento musical latino. Así nació Recuerdo con Mau y Ricky, una canción que estará en mi tercer álbum. Como lo hizo Fresa que también rompió bastante cuando salió en Argentina.

H.C. ¿Hay fecha para ese disco?

T.S. Pues seguramente en los próximos meses podréis conocer el álbum completo. Será muy variado porque el reguetón que hago es muy sensual, algo más oscuro y sin la secuencia de romper en el estribillo como hasta ahora. Está hecho muy para el cuerpo de baile en los conciertos. Aunque también habrá otros estilos en el disco.

H.C. ¿Cuando compones piensas en cómo interpretarlo en escena?

T.S. Sí, pero no siempre. Hay baladas que salen cuando una está muy triste y hay canciones de desamor que reflejan un momento complicado en una relación o el fin de una pareja. Ahí no busco cómo será la puesta en escena. Piensas en tocar la guitarra y en tratar de transmitir ese sentimiento. Otras veces sí quieres ir en busca de algo concreto que luego puedas montar como show en el escenario.

H.C. Si tuviéramos que definir el estilo musical de Tini, ¿cuál sería?

T.S. No tengo un estilo definido. Soy todos los estilos: melódico, balada, urbano, pop, cumbia… Me encanta todo eso. Estoy preparando una fusión con tangos, por ejemplo. El trap llegará también.

H.C. Estás de gira europea y terminas en Madrid con todo vendido.

T.S. Sí, visitaré creo que ocho países y cierro la gira en Joy Eslava el 11 de marzo con todas las entradas vendidas. Estoy muy contenta porque sé que es un teatro muy importante de Madrid y me hizo mucha ilusión que se vendiera todo en pocos días. Muy agradecida porque los españoles me apoyen tanto y por poder hacer esta gira que empezó en Latinoamérica y que me ha supuesto el récord femenino de llenar el Luna Park en diez ocasiones. Estoy viviendo un sueño.

H.C. Se te presenta un año completo. Estarás de asesora en La Voz (Antena 3).

T.S. Sí, con Alejandro Sanz. Nos conocíamos de antes, pero nada que ver con este momento que nos ha unido a través de La Voz. Fue emocionante el poder estar a su lado ya que es un artista que ha hecho que ame la música literalmente. Me sé todas sus canciones y soy una gran fanática de él y de su música. La culpa es de mi mamá que siempre me decía «escucha a Alejandro Sanz. Todo lo que hace es poesía». Así creció mi amor por la música. Además es más increíble como persona. Feliz.

La cantante Tini Stoessel posando para nuestra cámara durante la entrevista. pinit

H.C. ¿Qué tal lo de que Sebastián Yatra sea tu rival?

T.S. (Risas) ¡Mi novio! Nos parece divertido. Tampoco es que haya ese momento de competencia entre nosotros. En las audiciones a ciegas sí hubo más pelea en general entre los jurados, pero todos estamos más pendientes de que los chicos y chicas que participan se vean desarrollados en sus posibles carreras para que las vivan de la mejor manera posible.

H.C. ¿Cómo viviste la Gala de los Premios Odeón?

T.S. Fue súper. Estar invitada y poder celebrar la música entre tantos grandes artistas fue maravilloso. Entregué un premio junto a Álvaro Urquijo a Manu Carrasco por sus giras. Fue un reencuentro musical con personas que quiero mucho.

H.C. Son infinitas las colaboraciones que haces. ¿Alguna que te haya hecho más ilusión? ¿Cuál sería tu sueño?

T.S. Todas las colaboraciones me han hecho mucha ilusión porque admiro a todos con los que las he hecho. Morat, Cali y el Dandee, Sebastián Yatra, Álvaro Soler, Aitana, Ana Guerra, Karol G, Nacho, etc. A todos les tengo mucho aprecio, pero si tuviera que elegir, obvio que sería a Sebas (Sebastián Yatra) porque es mi novio y lo amo. La canción que hicimos juntos, Oye, supera los cien millones de visitas en muy poco tiempo. Compartirla con él fue hermoso. Y, respecto a tu otra pregunta, soñando despierta me moriría por hacer una colaboración con Beyoncé. Sin duda. Creo que es el sueño de cualquier artista. Es la reina y la amo.

H.C. Te conocimos como Violetta. Ahora como Tini. ¿Cómo fue ese cambio?

T.S. Influyó mucho volver a Argentina, a mi país. Fueron varios años de viajar mucho y de estar poco en casa. Lo hacía con mis padres, mi hermano y alguna amiga, pero estar un tiempo en mi casa con mi gente fue lo que me hizo arrancar esta nueva etapa. Necesitaba empezar mi carrera en Argentina.

H.C. ¿Violetta se acaba?

T.S. Violetta termina. Era una serie de Disney para una temporada e hicimos tres de 80 capítulos cada una y tres giras mundiales de casi un año cada una. Más de 100 países y 200 funciones.

H.C. Entiendo el cambio profesional, pero entiendo que también supuso un cambio personal. Del personaje que interpretabas a la persona.

T.S. Era necesario cortar. Queda la nostalgia, la amistad de compañeros y la satisfacción por lo hecho, pero tocaba parar, pensar y arrancar otra etapa. Lo necesitábamos. Comenzar una carrera musical con tu nombre después de haber sido Violetta era una responsabilidad incluso más difícil que arrancar de cero. Desarrollar tu carrera así fue un proceso personal en el que sabía que iba a encontrar piedras y críticas en el camino.

Tini Stoessel con Jota Abril durante la entrevista. pinit

H.C. ¿Fueron muchas las críticas?

T.S. No es que fueran muchas o pocas. Era algo que sabía que pasaría porque siempre sucede, pero no me enfoqué en eso. Afortunadamente, mi país me abrazó fuerte y aceptaron esta nueva etapa de mi carrera. Mi público también ha crecido y sigue ahí. De hecho, antes una madre traía a su hija y a un montón de amigas a ver a Violetta y ahora las madres vienen con sus hijas porque les gusta el show y la música de Tini.

H.C. ¿Recuerdas con cariño esa época?

T.S. Sin duda. Amo ese proyecto y me llevo los mejores recuerdos del mundo de todo lo que viví en la etapa de Violetta. Y todo lo que aprendí como adolescente, lo bueno y lo no tan bueno. Viví mucho tiempo fuera de casa y eso fue una locura. Pero bueno, siempre estaba acompañada. Hoy, viéndolo en la distancia, si hubiese estado sola creo que hoy sería otra persona. En la gira europea viajo con una amiga. Los vínculos que una forma en la vida son esenciales para mí.

H.C. ¿Te sientes más libre ahora que decides tú? ¿Te has llevado muchas desilusiones profesionales?

T.S. Siempre he aceptado que puede haber desilusiones y que las cosas pueden ir bien o no tan bien. Tengo que seguir siendo feliz. No pongo toda mi felicidad en el éxito o no, porque tengo asumido que la carrera del artista es un sube y baja. Hoy estás ahí y te quiere todo el mundo y mañana no te saluda nadie. Evidentemente me preocupa cuando alguien o algo falla, pero me encargo de protegerme no poniendo todo el corazón en una sola casilla. Me quiero superar.

H.C. Cuando compones ¿enseñas tus canciones a tu entorno antes de publicar?

T.S. Sí, claro. A mis padres, a Sebas, a mis amigas…

H.C. El trap puede ser el siguiente paso. ¿Es Rosalía una referencia?

T.S. Obvio. Precisamente esta mañana estaba como loca buscando su actuación en los Grammy porque no pude verla en directo. ¡Me encantó! Soy muy fan. Es maravilloso que a una mujer le esté pasando algo así en la industria de la música.

H.C. Estamos pendientes del estreno de una película de la que eres coprotagonista. ¿Qué nos puedes contar?

T.S. Pues que estamos todos pendientes de ese estreno. La grabé hace un par de años y fue muy especial. Se llama The diary y está dirigida por Jackie Chan. La grabamos en China y en Praga y fue una experiencia brutal. Nunca en mi vida imaginé viajar a China para filmar una película con Jackie Chan al que adoro desde que nos conocimos. La cultura, la forma de pensar y de ver la vida en China hacen de ese país algo totalmente diferente a lo que conocía hasta ese momento. Él (Jackie Chan), es una gran ser humano y me trató de maravilla. Fue una de las experiencias más lindas y especiales que tuve y seguramente vaya a tener por el resto de mi vida.

H.C. También hay un proyecto de una serie con alguien muy especial.

T.S. (Risas) Sí, con Sebastián (Yatra). Aún no puedo contar mucho porque no se ha presentado públicamente. Se va a estrenar a nivel global en una nueva plataforma y la serie será el primer producto que se ofrezca. Vuelvo a actuar y lo hago con mi novio. Sé que lo voy a disfrutar y estaremos grabando unos dos meses y medio. Me encantará ver a Sebas actuar y bailar porque es una serie musical.

H.C. ¿Actriz o cantante?

T.S. No me podría quedar con una de las dos. No puedo elegir. Hoy estoy más volcada a la música, pero las dos me encantan.

H.C. ¿Manejas tú tus redes sociales?

T.S. Sí.

H.C. Leí que dijiste que te hacían bullying con tu cuerpo.

T.S. Sí, lo dije y pasa o pasó. Pero soy una víctima más. Me sorprende mucho como veo a las mujeres unidas en diferentes cuestiones, pero luego algunas son las primeras en hacer un comentario discriminador sobre otra mujer. Sobre su cuerpo o lo que sea. Cada una tiene el cuerpo que tiene y, si una es feliz como es, no se debería generar esa presión social para que seas lo que la gente quiere que sea y si no se activa un ataque. No está bien decirlo, pero yo no pongo ya mi energía en eso. El cambio debe empezar desde casa, desde la educación. Y en el colegio donde se aprende matemáticas, geografía o historia, pero no se trabaja el lado emocional. Y eso debería hacerse y más ahora que los niños desde los seis años tienen acceso a cualquier cosa a través de un simple teléfono o una tableta de sus padres. Es una puerta abierta a la angustia y el bullying si no se educa para usarlo. Las redes sociales tiene cosas muy lindas y positivas, pero también su parte fea.