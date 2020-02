11 feb 2020

Juan Manuel Montilla, alias 'El Langui', nació en 1979 en Pan Bendito, un barrio emblemático en el distrito de Carabanchel, Madrid. A los 13 años, empezó a rimar aunque sería años más tarde, en el 2000, cuando revolucionaría el panorama musical con su grupo de hip hop 'La Excepción', con el que ha llevado su música por diferentes países (México, Argentina, Brasil, Paraguay, República Dominicana o Nicaragua). El Langui ha tocado todos los palos profesionales. En la radio, ha colaborado con Luis Cano (Gomaespuma), Enrique San Francisco, Sergio Rodríguez (NBA), Javier Cansado, Diego El Cigala… En 2008 hizo realidad uno de sus sueños, ganar tres Goyas con la película El truco del manco. Además ha cosechado grandes éxitos con el show de viajes y gastronomía 'Donde comen dos' de TVE, junto a Pablo Pineda. El Langui trabaja en su fundación 'A mí no me digas que no se puede', y vive con sus dos hijos, su mujer, y dos canes, Bonilla y Scooby.

Corazón Nos recibe en su casa y no tardo en curiosear en su vida perruna. Bonilla es un fox terrier, tiene un nombre muy artístico

Langui Sí. Se lo puse por el actor Jesús Bonilla. Llegó a mi vida gracias a él.

C. ¿También tenía un fox terrier?

L. Estuve dos años trabajando con Jesús y él tuvo un fox terrier que se llamaba Papeles y que falleció. Hubo un momento que consideré oportuno regalarle un fox porque le veía tristón. Se lo dejé en el camerino y cuando le vio se emocionó, pero no se encontró con fuerzas para cuidarlo y al final se vino conmigo. Fue una gran alegría para mis hijos.

C. ¿Cómo es la convivencia de sus hijos con los canes?

L. A Hugo (13 años) le encantan los perros, pero es Juanma (9 años) el que más empatía tiene con todo tipo de animales. Para él Bonilla y Scooby son como sus hermanos, juega con ellos y se protegen mutuamente.

C. ¿Bonilla tiene buen talante?

L. Es muy inteligente. Tiene mucha consideración con Scooby, le deja que mande sabiendo que él tiene más fuerza. Además es un gran guardián, está pendiente de los ruidos y es muy activo.

C. Cuando llegó Bonilla a su casa, ya estaba Scooby.

L. onilla tiene cuatro años y Scooby seis, es un Yorkshire. Como te he dicho, a Juanma le encantan los animales y se lo regalamos. Pensamos que tener perros en casa era positivo para ellos. Adquieren compromiso y responsabilidad, los animales ayudan mucho.

C. Ante la actividad de Bonilla, ¿Scooby, practica más el sedentarismo?

L. Es muy valiente, y con lo pequeño que es hace frente a otros perros, sobre todo cuando está con Bonilla porque sabe que en cualquier situación de peligro le va a defender. Si está solo, ni lo intenta pero también es muy activo y los dos se llevan muy bien.

C. ¿Comparte el cariño de forma equitativa con ellos?

L. A mí me gusta la tranquilidad y a veces entre los niños y los perros parece que vivimos 80. Pero por los dos siento el mismo cariño. Intento aprender de ellos, muchas veces los animales te dan respuesta a muchas cosas.

C. ¿Cómo fue su experiencia en el docu-show Donde comen dos de TVE?

L. Fuimos premiados en los MIPCOM, en Cannes, en la categoría representación de la discapacidad, y nominados en los premios IRIS por mejor programa y mejor guión.

C. ¿Y trabajar con Pablo Pineda?

L. Conocer a Pablo Pineda fue lo que me llevó a hacer este programa. Tenía muchas ganas de conocerle, había coincidido con él en una grabación de publicidad, y pensé que teníamos que trabajar juntos. Se lo propuse a Curro Velázquez, director y creador del docushow, y lo puso en marcha. Es un programa que me ha permitido sentirme útil, dar a conocer historias de personajes con vidas muy potentes. Tiene todos los valores que el público de TVE demanda y estaría bien una segunda temporada.

C. Además de este tiene también otros proyectos en marcha.

L. Así es, yo tengo una fundación 'A mí no me digas que no se puede' de la que soy el fundador. Con este proyecto hemos intentado dar un espacio con actividades alternativas y saludables a los jóvenes de los barrios. Se hacen actividades como, talleres de radio, lectura, música... Y además, también se practica deporte con un club de fútbol con el que queremos fomentar valores como el compañerismo, el respeto, el compromiso y el esfuerzo.

C. ¿El deporte tiene mucha demanda dentro de la Fundación?

L. Viendo cómo el futbol se ha convertido en un negocio en este país, si que tiene mucha demanda entre los jóvenes de la calle. Hay un montón de familias que no pueden pagar que sus hijos estén en federaciones jugando al futbol, la crisis está todavía muy presente en muchos hogares. En el club que hemos montado les damos becas para que tengan una formación gratuita y les ofrecemos lo mismo que cualquier equipo: entrenadores, coordinadores, psicólogos deportivos, equiparación de entrenamiento, chándal, mochilas y cazadoras, todo ello a coste cero. En el equipo tenemos varias categorías: prebenjamín, alevín e infantil. La idea es que entren con cinco o seis años, y que hasta los 16 puedan seguir jugando al fútbol sin ninguna preocupación económica.

C. Todas estas actividades tienen un coste. ¿Les ayudan las administraciones públicas?

L. No recibimos ningún tipo de dinero público o subvención. Yo soy el mecenas, y la fundación sale adelante gracias a la ayuda de los socios colaboradores.

