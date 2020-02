12 feb 2020

Todo el mundo los esperaba. Brad Pitt cumplió con las expectativas y posó delante de los fotógrafos a su llegada a la alfombra roja del Dolby Theatre. Era una noche importante para él, porque partía como gran favorito para llevarse el Premio Oscar al mejor actor de reparto (como así fue). Así que, pensábamos que, recuperada la cordialidad y, lo que es más importante, la complicidad, Jennifer Aniston no iba a dejarle solo.

Fueron pasando los minutos. Y los rostros, más o menos consagrados en la meca del cine, se ponían delante de los 'flahses' en la previa a la gran fiesta del séptimo arte. Ninguno de ellos era el de Jen. Simplemente, no fue. ¿Por qué? Deberíamos preguntárselo a ella. Quizás, para no robarle protagonismo a Brad, que era en quien debíamos de fijarnos por su trabajo en 'Érase una vez... en Hollywood'.

Nuestro gozo en un pozo. No habría vídeo viral, como pasó en los Globos de Oro con esas miraditas que encendieron las esperanzas de los más románticos. Tampoco habría foto compartiendo impresiones por sus respectivos reconocimientos, como pudimos ver en el 'backstage' de los SAG. Pero lo que no sabíamos es que el exmatrimonio tiene la capacidad de hacer magia. Aún sin quererlo...

Hubo cita. Se vieron esa noche. Es la web 'Page Six', perteneciente a 'The New York Times' la que asegura que la actriz pudo darle la enhorabuena por el reconocimiento de la Academia al que fuera su marido. Y que lo hizo en personal, en una de las múltiples fiestas que se celebran tras la gala en la ciudad de Los Ángeles. En concreto, en una privada organizada por el mánager y productor artístico Guy Oseary.

El mencionado medio detalla que Brad y Jennifer mantuvieron una charla cordial de unos minutos que sirvió para subrayar, por si aún no había quedado de manifiesto en esta temporada de premios, que están luchando por volver a la normalidad de aquella amistad que dio paso a una relación más sólida de cinco años.