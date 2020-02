15 feb 2020

El pasado jueves 13 de febrero Cristina de Borbón fallecía a los 44 años en el hospital Puerta de Hierro de Madrid debido a un accidente, una triste noticia para la familia, que quedó devastada.

Tras despedirse de ella en el tanatorio de San Isidro de Madrid, su hermana, Olivia de Borbón, ha escrito un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram con una bonita imagen.

"Mi querida Cris, siempre te decía que cuando sonreías iluminabas este mundo. Tu alma pura y tu bondad estaban por encima de todo. Yo te recordaré así. Eres parte de mi y siempre te llevaré conmigo", comienza diciendo, y añade: "Sé que ahora estás en un sitio maravilloso donde no faltarán las risas y la alegría. No tengo ninguna duda que estarás cuidándonos como siempre has hecho.... pero te voy a echar de menos cada segundo. Sé feliz mi ratona 2 sisters 2 gether 4 ever".

Olivia de Borbón ha finalizado el texto dando las gracias a todos aquellos que se han mostrado a su lado en estos duros momentos: "Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado y que han estado pendientes de nosotros. A todos los que me habéis mandado mensaje y a todos los que habéis rezado una oración por mi hermanita. Gracias".