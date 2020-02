16 feb 2020

Una triste noticia ha conmocionado la prensa británica. La popular presentadora británica Caroline Flack, que se encontraba al frente de la versión británica de 'La isla de las tentaciones', ha sido encontrada este sábado a los 40 años de edad.

"Podemos confirmar que nuestra Caroline ha muerto hoy 15 de febrero. Pedimos a la prensa que respete la privacidad de la familia en este momento tan difícil", ha escrito en un comunicado la familia de la joven.

Al parecer, la que fuera novia de Harry Styles y el príncipe Harry, habría tomado la decisión de terminar con su vida, tal y como ha afirmado el abogado de la familia.

Caroline dejó de presentar 'Love Island' después de haber sido denunciada por agredir presuntamente a su pareja Lewis Burton. De hecho, él ha dedicado unas emotivas palabra a la presentadora después de enterarse de su muerte: "Mi corazón está roto, teníamos algo muy especial. Me faltan las palabras, tengo tanto dolor y te echo tanto de menos. Sé que te sentías segura conmigo, siempre lo decías. No pienso en nada más cuando estoy contigo y no podía estar allí esta vez y me sigo haciendo preguntas y preguntas".

"Seré tu voz, cariño, y prometo que haré todas las preguntas que tu querrías y conseguiré las respuestas. Nada podrá traerte de vuelta pero intentaré que estés orgullosa de mí todos los días. Te quiero con todo mi corazón", ha añadido.