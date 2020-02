18 feb 2020

Clara Lago y Dani Rovira fueron, durante cinco años, de esas parejas del mundo del celuloide patrio que prefieren imprimir una pátina de misterio a lo que pasa más allá de sus trabajos. Sus películas, sus actuaciones, sus personajes... no les importaba que fuesen tema de conversación en cualquier entrevista. Entrar en el terreno de lo privado, era una misión imposible.

Quizás por eso, jamás se habló de una crisis entre ellos desde que, en 2014, en el rodaje de 'Ocho apellidos vascos', la complicidad de la pareja dentro de la gran pantalla se convirtiera en romance fuera de ella. Ni una sospecha. Hasta que, de golpe y porrazo, el pasado mes de junio, se terminó. Una vez la información en la calle, no lo negaron.

Es más, llegaron a confirmarlo y a dejar claro que tenían proyectos en común, que la ruptura se había producido en términos amistosos y que les veríamos juntos en más de una ocasión. Dicho y hecho. A mitad de noviembre, posaban el uno al lado del otro en un 'photocall'. Era un acto de Save the Children, ONG con la que ambos colaboran. No dudaron en prestar su imagen conjunta sin importarles los titulares sensacionalistas.

Si aquella ocasión era entendible que aunaran esfuerzos a pesar de ser ex, lo que ahora causa mayor desconcierto son los dos planes que han hecho en la última semana. Planes más típicos de una pareja que de alguien que ya solo guarda una amistad. O no. ¿Quién no ha pensado irse con alguien del pasado a recorrer los rincones de Roma?

Bueno, quizás la pregunta no sea fácil de responder... Al menos, no usual de plantear. Sí, Dani y Clara fueron vistos hace unos días por la capital italiana. Pero no solo eso. Fechas después, era en Madrid donde se les volvía a ver juntos. Concretamente, yendo al Teatro Español a disfrutar de una obra: 'Prostitución', con Carmen Machi, Carolina Yuste y Nathalie Poza.

Era poco antes de las 19.00 cuando llegaban y se generaba un revuelo importante. Por mucho que se empeñaran en disimular y pasar desapercibidos, muy típico de la discreción que tratan de imprimir a todo lo que hacen en el terreno personal, la gente se dio cuenta de que estaban allí.

Es inevitable. Estas dos citas solo conducen a pensar en una cosa: ¿hay reconciliación o es simplemente parte de ese plan de cordialidad que trazaron cuando lo dejaron?