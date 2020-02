20 feb 2020

Hay 'celebrities' que se hacen retoques y lo confiesan. Es más, no les molesta que se hable de ello. Pero cuando una pretende ser natural como la vida misma y no tiene ni un centímetro de su cuerpo modificado, no es plato de buen gusto que la infamien. Al menos, a Salma Hayek no le hace gracia. Lo ha demostrado en su cuenta de Instagram.

La actriz mexicana (que dejó esta cómplice foto con Penélope Cruz en los Premios Oscar 2020) colgaba una imagen en su red social. Aprentemente, un 'selfie' con una palmera al fondo a la que no se le podía buscar tres pies. Salvo la tremenda envidia que da el paisaje paradisiaco que se intuye.

Pues bien, hay quien ha encontrado el punto por el que atacar a Salma. "Llevas demasiado bótox. Y no lo necesitas, Salma", era la sentencia, muy atrevida, de uno de los más de 14 millones de 'followers' con los que cuenta la estrella del cine.

Y una, de vez en cuando, tiene que salir a dar la cara para que los rumores no se extiendan y se conviertan en mentiras repetidas. Elegante, Hayek daba réplica a esa afirmación categórica (y errónea): "No me he puesto bótox. Pero gracias por el consejo porque últimamente estaba pensando si quizás había llegado el momento de hacerlo".

¿Se puede ser más educada y, a la vez, pegar una 'guantá' sin manos más fuerte? No lo creemos.