24 feb 2020

Hollywood inventó en los años 70 el término 'all star cast' para presentar sus superproducciones (la mayoría catastrofistas como 'El coloso en llamas' o 'Terremoto') en las que grandes estrellas llenaban con sus caras los carteles promocionales: desde Paul Newman o Fred Astaire, pasando por Liz Taylor. El no va más. Este 2020, tras un año en que Telecinco llevó su principal 'reality' a las más altas cotas de éxito gracias a Isabel Pantoja, la cadena se saca de la manga el 'Google Cast' para 'Supervivientes 2020'.

¿En qué consiste tamaño invento? Sencillo, un reparto de concursantes al que, salvo excepciones (Vicky Larraz, Rocío Flores o Hugo Sierra) hay que ir al popular buscador para ponerle cara al nombre. ¿Jorge Pérez? ¡Ah, claro, el guardia civil 'sexy'! Gracias, Google. ¿Yiya? Sí, modelo (ejem) en 'Un príncipe para tres princesas'. Mejor chequear en Google Fotos. ¿Ivana Cardi? Ex del ex de Adara, el del maletín de 'El tiempo de descuento'. Perdón, ya no, que han vuelto Adara y ese ex, digo (¿Cómo? ¿Qué también va la madre de la ex que ya no es ex?). Uf… Jaime Ferre, Nyno Vargas, Albert Barranco… Uf Uf… ¿Ana María Aldón? ¿De qué me suena? Ah, la mujer de Ortega Cano…

La productora se escuda en que las condiciones climatológicas adversas, debido al cambio de fechas, justifica la búsqueda de perfiles capaces de soportarlas. Suponemos que la elección del 'casting' no es tanto una cuestión económica como la de confiar en el contenido que todos ellos darán, algo que (salvo excepciones) se nos escapa todavía.

También lo que es verdad es que en esta edición, el plató tendrá mucha miga. Veremos si más que la propia isla… Y Fani al final ha entrado de refilón para confirmarse como una de las grandes estrellas. Si ya lo dice la Biblia: "los últimos serán los primeros".

'Lo de Évole': Jordi ¿encarcelado?

El nuevo programa del periodista Jordi Évole. pinit

A Jordi Évole le sienta bien la cárcel. No porque esté encarcelado, por favor, o porque haya cometido delito alguno, al contrario: ‘Lo de Évole’ está sacando jugo a relatos, realidades y personajes que están o han pasado por las prisiones por distintas razones. Hemos descubierto que nuestras cárceles están llenas de conductores temerarios asesinos y de políticos. Unos, como Oriol Junqueras, por sedición al convocar un refrendo ilegal que le ha convertido en mártir de la causa independentista (“A veces la realidad es compleja", declaraba entre rejas para justificar lo sucedido). Otros, como este domingo, por corrupción.

Lleva La Sexta toda la semana emitiendo la promo de una entrevista que no se ha hecho en la cárcel, es verdad, pero que tiene en ella a la protagonista indirecta, como espada de Damocles que amenaza al madrileño, mano derecha de Esperanza Aguirre: “Los guardias me cantaban el himno del PP y me decían que votara a Podemos”, confiesa para hacernos ver que fue ‘torturado psicológicamente'. Pobrecito. Pero lo verdaderamente grande del asunto es que el propio invitado reconoce que, tanto el presentador como la cadena, son ‘el demonio rojo’… Esta etiqueta brutal es el mejor gancho comercial y periodístico para vender la entrevista, porque ya sabemos dónde se sitúa el invitado. Veremos qué le saca el periodista pero, vista la promo, seguro que oro.

Las tentaciones que vienen

Mónica Naranjo ha presentado la primera edición de 'La Isla de las Tentaciones'. pinit

Con un solo programa, Cuatro ha batido su récord histórico en un ‘prime time’ y ha logrado superar a su rival, La Sexta, en la media mensual. Además, de los restos del formato se ha creado un ‘spin off’ para un agonizante ‘dating’ con el que espera revitalizar sus tardes. Pero recordemos que ‘La isla de las tentaciones’, la revelación de este 2020, es en realidad un programa que dormía el sueño de los justos desde principios del 2019. Ahora que todo es fiesta en Mediaset, con debates especiales y el ‘reboot’ esta semana de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, nos preguntamos qué habría pasado de no haberse suspendido la emisión de ‘Gran Hermano’ por las graves acusaciones vertidas contra el programa y el boicot publicitario. ¿Se habría emitido o se habría guardado para el verano como última salida para un programa que Mediaset no quería emitir? ¡Qué buen ojo! La más lista ha sido Mónica Naranjo, que después de llegar al 34% se despide sabiendo lo difícil que lo tiene su sucesor. Primero, porque una vez superado el factor sorpresa, será difícil encontrar concursantes que vivan el 'reality' con esa intensidad. Segundo, porque sabe que sus latiguillos de guión (“Tenemos más imágenes”) irán con ella donde vaya. Tercero, porque en el fondo sabe que lo suyo en este tipo de formatos, solo es un juego. Ella ha ganado, y se va por la puerta grande.