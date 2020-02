3 feb 2020

Ya en los comienzos del 'Un, Dos, Tres', Chicho Ibáñez Serrador se empeñaba en que los humoristas repitieran sus latiguillos hasta que se hicieran populares y quedaran identificados con sus personajes. También es verdad que media España estaba atenta todos los lunes al concurso de TVE, algo que en nuestros tiempos se repite pero a través de las redes sociales y con una importante diferencia: ahora, con la ingente cantidad de memes, chistes, gifs y otros inventos, es difícil saber qué llegará al público y conectará. Y porqué.

Ha bastado un solo programa de 'La isla de las tentaciones' (Telecinco), una sola imagen, la de Christofer en la playa gritando al viento el nombre de su amada Fani, para que '¡Estefanía!' se haya convertido en una suerte de himno generacional. Lo escuchamos en la ceremonia de los Goya antes de que anunciaran a la mejor actriz, lo escuchamos en la gala de 'OT' (aquí la situación fue surrealista, porque se lo gritaron a Nia, Estefanía, que quedó tan extrañada que Noemí tuvo que saltarse las normas y darle explicaciones de lo que pasa fuera, en lo que se supone es ‘el mundo real’) y hasta en los directos de los informativos.

La broma va a más porque se ha convertido en un juego viral, ‘Estefanía challenge’ al que se apuntan hasta los famosos en sus ‘stories’. Somos un país peculiar al que le salen mil problemas para enfrentarse y otras mil tonterías para unirse como una piña. Chiquito de la Calzada inventó todo un idioma, no es el caso porque se trata de un concepto… Y ese concepto dice mucho de nosotros

Silvia no es invisible

La humorista y presentadora Silvia Abril en la alfombra roja de los Goya 2020. pinit

Se critica mucho que los artista aprovechen una gala para lanzar mensajes políticos o sociales. Hay que entender que es precisamente la repercusión mediática de esos premios lo que se quiere aprovechar: vivimos en una democracia, así que debemos asumir que tienen derecho a decir lo que quieran, pero es importante que los mensajes sean reflejo de la coherencia de quien los pronuncia.

Esta edición, por ejemplo, tuvo su momento feminista cuando Silvia Abril comentaba que a los 40 años, una mujer se vuelve invisible en el cine y en la televisión. Los datos avalan esa realidad, pero a veces los datos también la cuestionan: Benedicta Sánchez ha ganado el Goya a la mejor actriz revelación con 84 años y Julieta Serrano, mejor actriz secundaria con 87.

La propia Silvia cumplió 40 en 2011, y desde entonces la hemos visto en 'Tu cara me suena', 'Late Motiv', 'MasterChef Celebrity' y otros muchos programas, ha trabajado en series como 'La que se avecina' y películas como 'Padre no hay más que uno' o 'Bajo el mismo techo'.

Tal vez, ya puestos a denunciar una injusticia, el gag podría haberse centrado en esa moda de la industria que, siguiendo el precepto bíblico, "al que tiene le será dado y al que no tiene, hasta lo que no tiene le será arrebatado". Porque el verdadero problema no es de género ni de edad, es de apostar por aquellos que ‘están de moda’, dejando fuera a todos los demás. Silvia Abril está de moda. Y nos alegramos porque se lo merece. Pero, desde luego, no es invisible.

Cumpleaños feliz

Parte del reparto de 'Farmacia de Guardia', una de las series míticas emitidas por Antena 3 durante sus tres décadas de vida. pinit

Poco queda ya de aquella inexperta Antena 3 que rompió el monopolio de la tele pública. La ahora treinteañera es un monstruo audiovisual, con varias cadenas y un estudio de producción con proyección internacional (Atresmedia Studios compite al Oscar a la mejor película de animación con ‘Klaus’).

Los comienzos fueron duros: se llevó la radio a la tele y aquella idea marcó los primeros programas. La cadena fue madurando, cambió el accionariado, el logo, la programación… Se apostó por grandes formatos de entretenimiento, desde ‘El juego de la oca’ a ’Sorpresa, Sorpresa’ que nos han traído hasta ’TCMS’, se revolucionaron los informativos y se confió en la ficción.

Los creadores de series deben estar muy agradecidos a la cadena, que ha sido pilar de la producción audiovisual española: ‘Farmacia de guardia’, ‘Los ladrones van a la oficina’, ‘Compañeros’… Algunas han llegado a dar el salto a Netflix, como ‘Velvet’ pero, sobre todo, ‘La casa de papel’, un éxito internacional. Para celebrar un cumpleaños por el que ninguna otra cadena le ha enviado felicitación, Antena 3 ha repasado sus mejores momentos y ha contado con grandes embajadores: Matías Prats, Susanna Griso, Pablo Motos, Arturo Valls… Felicidades. A por los 40.