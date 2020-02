26 feb 2020

El pasado jueves 'Supervivientes 2020' daba comienzo con un elenco de concursantes que, para muchos, se caracteriza por lo descafeinado de su fama. Entre ellos, tan solo un par de nombres sobresalen, y no por méritos faranduleros propios, sino por llevar el 'de' detrás de su condición. Es el caso de Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco (los detalles de la pelea que provocó la ruptura de su relación) y Antonio David Flores.

La joven está llamada a llevar el peso de esta edición, ya que se la contrató como gran estrella. Su mayor baza, el halo de misterio que la rodea. Todas esas historias sobre sus complicaciones familiares que jamás ha contado y que no sabemos si tendré el valor (o los ceros suficientes en su caché) para contar.

Por el momento, además de sus broncas con Yiya desde antes de salir del hotel, hemos detectado que tiene un complejo. ¿Por qué no se ha quitado la camiseta desde que pisó la arena de las playas hondureñas? Parece ser que su barriga es lo que no le permite sentirse cómoda consigo misma. No hay otra explicación a que no se haya desprendido de esa prenda en una semana entera.

Mientras sus compañeros lucen sus cuerpos al sol en traje de baño, ella se oculta debajo de camisetas amplias que le tapan hasta el comienzo de los muslos. Jorge Javier Vázquez ya se lo indicó, con uno de sus chascarrillos, el día de la gala inaugural. No parece que la recomendación surtiera efecto.