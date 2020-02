26 feb 2020

Hugo Sierra lo tiene claro: va a agarrarse al "un clavo saca otro clavo". El uruguayo emocionó con sus lágrimas hace unos meses en el plató de 'GH VIP 7', cuando la que era su pareja al entrar en el 'reality', Adara Molinero, confesó que no quería seguir con él y que, por eso, se había fijado en su compañero Gianmarco Onestini.

Ayer dejó claro que quiere superar la ruptura y que 'Supervivientes' le va a servir para coger aire y que le sea más sencillo pasar página. Para ello, ha encontrado en Ivana Icardi a su mejor cómplice... y puede que algo más. Porque anoche pudimos ver cómo entre ellos ha habido un acercamiento que les ha llevado a comenzar a darse cariño.

Hugo e Ivana estaban sumergidos en el agua y, de repente, algo se pasó por sus cabezas mientras se miraban a los ojos que les llevó a besarse. Una imagen, la de sus bocas juntándose, que no tardaba en hacerse viral y que venía a confirmar que podríamos tener la primera pareja de esta edición del concurso. Un entretenimiento para un año en el que el 'casting' no ha convencido a los incondicionales del formato.

La imagen del beso entre Hugo Sierra e Ivana Icardi que se ha hecho viral.

Este momento llegaba después de que él abriera su corazón a Ivana: "Lo pasé muy mal al principio. En España está andando bien hasta que salga su personalidad. Le dije a Adara que ojalá le vaya bien, porque lo sentía así". Así explicaba cómo se ha sentido en todos estos meses de conflicto con la madre de su hijo.

¿El problema de esta relación? Que Icardi tuvo un 'affaire' con el actual novio de Adara, Gianmarco. Y ella no dudaba en mostrar su enfado desde el plató, en Madrid: "¡Qué casualidad! Me parece ridículo, porque no ha sido con otra chica, ha sido casualmente con ella, todo muy obvio para que pique un poquito. A lo mejor quieren provocar algo, pero no provocan nada. Bueno, sí, vergüencita".

Por el momento, ellos han dado continuidad al tonteo. A las caricias. A crear una primera trama que llevarnos a la boca y a los titulares. ¿Será una estrategia o realmente ha surgido el amor entre ellos?