26 feb 2020

Pocos días después de conocer la ruptura entre Ivonne Reyes y Gabriel Fernández, la modelo ha hecho unas declaraciones a la revista 'Lecturas' en las que afirma que el motivo de dicha separación se debe a una deslealtad del actor. "Gabriel me fue infiel, tenía una doble vida", ha afirmado.

Fue Ivonne Reyes quien decidió cancelar la boda que se iba a celebrar el próximo 27 de febrero. El deseo de la presentadora era poder realizar la boda antes de esta fecha, con el fin de que su hijo Alejandro, pudiera asistir. Sin embargo, el actor le dijo que algunos de sus familiares no iban a poder asistir antes de ese día, algo que hizo saltar las alarmas de Ivonne.

El distanciamiento comenzó al ver en el móvil de Gabriel unos mensajes de otra mujer, que según el actor era una fan que le acosaba. Esto provocó una gran discusión en la pareja. Más tarde, ella recibió varios mensajes en los que la misma mujer le aseguraba estar casada con su futuro marido. "Me ha mandado la dirección en la que viven, fotos de la casa. Me daba muchos detalles, era imposible que fuera una fan. Sé que es verdad. Me ha mandado hasta capturas de nuestras llamadas. Tengo todas las pruebas que demuestran que me ha engañado", ha revelado a la mencionada revista.

Un motivo de peso que ha hecho que Ivonne Reyes, decepcionada y dolida, ponga fin a su relación y no se plantee una posible reconciliación. "No quiero saber nada de él. Ha sido un golpe muy duro", han sido sus últimas palabras.