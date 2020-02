27 feb 2020 sara corral

Malena Alterio ha sido sin duda unas de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. A pesar de numerosos y excelentes trabajos en el teatro, la joven interpretó un personaje que enamoró a toda la sociedad española. Belén, en 'Aquí no hay quien viva'.

Ayer, la joven viajó junto a Jesús Calleja para vivir una auténtica aventura de la mano del programa 'Planeta Calleja', y aprovechó la ocasión para desvelar algún que otro secreto.

El viaje dio para mucho. Jesús y Malena hablaron sobre el paso de esta por algunos de los teatros más grandes del momento, los personajes que más han marcado su vida, o incluso sobre la infancia de la actriz. Pero si hay un tema que no pudieron obviar, ese fue el del amor.

"He tenido un novio durante muchos años", comenzaba diciendo la joven a las preguntas de Jesús, a lo que añadía: "Mi novio de siempre ha sido una relación de 15 años siempre. Terminó hace tres, y ahora no me apetece tener una pareja estable, cuando llegue alguien lo sabré".

Malena está más centrada que nunca en sus nuevos proyectos laborales, que no son pocos. Su serie 'Vergüenza ajena' está siendo un éxito total, al igual que su última colaboración en 'Señoras del AMPA'. Aunque la joven ha asegurado que no está buscando activamente el amor, se rodea y se deja amar por todos los suyos, sobre todo por su hermano, Ernesto Alterio, con quien tiene una relación excepcional.