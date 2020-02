28 feb 2020

Bárbara Rey, que acaba de cumplir 70 años, siempre ha sido muy presumida y cuidadosa con su imagen física. Sin embargo, en una entrevista para la revista 'Diez Minutos' asegura que últimamente se había dejado un poco y había engordado unos kilitos de más.

Es por eso que ha decidido pasar por las manos de José Manuel Gómez Villar para ponerse un balón gástrico, al igual que otros compañeros como Anabel Pantoja o Kiko Rivera. "Me he puesto el balón gástrico aquí en Livet porque me da mucha confianza y porque llevo una temporada bastante pasada de kilos. Quizá no tantos como para ponerme el balón, pero como yo soy de muy buen comer, se me hacía muy cuesta arriba hacer régimen", afirma a la citada revista.

La actriz nunca ha escondido algunos de los retoques estéticos a los que se ha sometido y confiesa que se ha animado a realizarse esta intervención para verse mejor. Bárbara Rey comenzará a ver los resultados en tres o cuatro meses después de la operación, ya que con esta técnica no se pierde peso de inmediato.

Una decisión que únicamente conocía su hija, Sofía Cristo, que no ha dudado en apoyarla. "Se lo he dicho a mi hija, que ella es más echada para adelante como yo, pero mi hijo no tiene ni idea. Se enterará ahora, si se lo digo a él me dice que estoy loca." asegura.

Feliz con su intervención y su vida personal, Bárbara Rey confiesa que esta inmensa en nuevos proyectos entre los que destaca su deseo de volver al teatro: "Hay algunas cosas que están en mi cabeza, que veremos si las saco o no. Casi siempre televisión, pero tengo muchas ganas de volver al teatro, a ver si el año que viene"