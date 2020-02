28 feb 2020

Reconozco que Ivonne Reyes es un personaje que cae bien, no sé si porque su sonrisa es perenne, porque su acento venezolano y su físico le han facilitado un hueco en el mundo del famoseo patrio. Ivonne se ha reinventado varias veces.

Primero fue la sombra del Missisipi, que enloquecía la público masculino que veía el espacio, incluido el presentador, que cayó rendido a sus encantos. Tanto que ella asegura que su hijo Alejandro, ahora también 'celebrity', es fruto de la pasión entre camerinos que existió entre ella y Pepe Navarro. Algo hubo, pero él tiene las pruebas de que no es su hijo. Una pena que no se presentase en su momento para hacerse las pruebas de ADN, porque un juez se lo adjudicó y por lo visto le va a costar mucho deshacer el entuerto. Luego tuvo un romance duradero con el piloto, Víctor Chocarro,pero el pobre falleció.

Los amores venideros fueron efímeros, a punto estuvo de casarse con un empresario de nombre Ignacio del que tuvo un aborto. Luego casi se afilia al PP cuando conquistó a un joven concejal que cambió la política por 'Gran Hermano' (Telecinco). Y cuando no vendía romances, le sorprendían tragedias como la de su hermano, que murió en extrañas circunstancias. Y cuando parecía que lo de la paternidad no reconocida no le vendía, el niño en cuestión se ha hecho mayor y ha decidido explotar la faceta televisiva familiar. Aunque ella asegura que lo que gane en 'Supervivientes' (Telecinco) es para pagarse su carrera como actor, les está viniendo muy bien.

Sobre todo a ella, que de defensora pasa a colaboradora, y la imagino rezando para que su hijo dure, porque mientras la vaca siga dando leche, ella tiene dónde comer. Y eso que, por si fallaba el 'casting', se había inventado una obra de teatro 'A mi marido le vino la regla' que la obligó a permanecer en Miami durante unos meses y está pendiente de estreno.

Y ya se sabe que la ficción supera la realidad, y nos vendió que se casaba con el protagonista masculino, el actor Gabriel Fernández. Pero 'El Chamo', como es conocido para el público latino, parece que la engañó y estaba casado con otra mujer. Pero eso a Ivonne no le importa, porque le ha sacado partido al culebrón, por algo ella ya estuvo casada con Micky Mata, otro galán de telenovela. Y es que la vida de Ivonne es digna de un guión para la sobremesa televisiva.