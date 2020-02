28 feb 2020

Sin duda, la mañana del pasado miércoles, 26 de febrero, fue una de las más tristes en la residencia de María Teresa Campos, en Molino de la Hoz (Madrid). La víspera, Edmundo Arrocet, el que había sido su pareja durante los últimos cinco años y medio, por fin se dignó a sacar todas las pertenencias que había acumulado durante este tiempo en la residencia de la conocida presentadora para trasladarlas al sótano de un amigo, al que considera su medio hermano, en el chalé que tiene en una localidad a las afueras de Madrid.

Dos veces tuvo que ir la furgoneta hasta Molino de La Hoz, ya que era tal el cúmulo de cosas que tenía Bigote que no se pudo hacer el porte en un solo viaje. Mientras los operarios cargaban todo bajo la atenta mirada de Gustavo, la persona de confianza de María Teresa, Bigote, que llegó hecho un pincel con blazer y sombrero para hacer la mudanza, simplemente sonreía a los reporteros que había en la calle ya que una 'filtración' había puesto día y hora a esa cita.

La amistad entre María Teresa y Emilio Javier podría desembocar en algo más en el futuro

Para Campos se trata de uno de los momentos más amargos y difíciles de digerir. Ni ella ni su gente entienden que a día de hoy, Arrocet no se haya molestado en tener un encuentro a solas, una conversación pendiente, para poner fin a una relación que María Teresa creía iba a ser mucho más fructífera. "Ahora que ha visto la casa vacía es cuando realmente se está dando cuenta de una realidad que no quería asumir. Muchos le hemos abierto los ojos porque estaba totalmente ciega. Lo de Edmundo no tiene nombre, bueno sí, pero me lo voy a ahorrar porque sería meterme en problemas, pero ya todos se han dado cuenta de como es realmente", asegura una persona muy cercana a Teresa, que está tan indignada como todos los que la aprecian.

El gran apoyo de María Teresa

Ante el hecho de que Bigote iba a acudir al domicilio para recoger las cosas, María Teresa decidió salir de su vivienda y evitar un encuentro que podía ser aún más doloroso. "Tienen que hablar y ese no era el día", insiste nuestra fuente. Por eso, Teresa acudió primero a ver a un nieto que había tenido un percance de salud, y después se reunió con su amiga Meli Camacho para comer en el restaurante La Giralda junto a Emilio Javier Gómez Plaza, el hombre con el que se le ha visto en otras cenas de amigos y con quien está empezando a sonreír y olvidarse de su ruptura.

Vinculado desde hace décadas al mundo de la comunicación y las promociones -actualmente trabaja en 'Radio Intereconomía' en un espacio de salud-, aunque no se conocían, ha sido en los últimos días cuando más han hablado, en esas reuniones que los amigos de Teresa han organizado precisamente para convencerla de que abandonara su 'retiro' social y se olvidara de un Bigote que no ha dado la talla y sigue sin darla, puesto que han pasado cuatro meses desde que salió de la vida de su novia sin ni siquiera un simple adiós. Emilio Javier, que está divorciado y es padre de tres hijos, se encuentra en estos momentos también soltero tras la ruptura con su última pareja, y de ahí que los amigos comunes hayan pensado que era una ocasión perfecta para que ambos intimaran más. Por eso, a nadie le extrañará que en próximas fechas la pareja siga compartiendo veladas de amigos sin que hasta el momento se pueda hablar de nada más entre ellos salvo que una excitante amistad, que bien podría desembocar en algo más en el futuro.

"Es muy duro para Teresa ver la casa vacía y las escaleras sin los lienzos que Bigote colgaba por todas partes. Por una parte cuesta asumir que ya es agua pasada, pero por la otra viene bien para dar carpetazo y cerrar un ciclo". Lo que aún queda pendiente son los coches que guardaba en el garaje, dos modelos antiguos sin ningún valor en el mercado, que se supone saldrán también de la vivienda para aparcarse en la casa del 'hermano amigo' de Bigote, que será el nuevo custodio de sus muchas pertenencias hasta que él encuentre un destino definitivo.

Y mientras Teresa se cura de sus heridas y anuncia que no quiere dar declaraciones ni volver a mencionar ese nombre, la prima lejana de Arrocet, Fiorella Vismara Von Lohse, guarda silencio estos días, pendiente de aparecer en el Deluxe (Telecinco) para dar su versión sobre este noviazgo y ruptura previo pago. "Esa es la manera de actuar de Bigote. Él no da la cara pero empiezan a aparecer parientes por todas partes para hablar de esta historia sin ni siquiera conocer a Teresa. Está claro que él está detrás de todo", asegura nuestra fuente.