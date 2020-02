28 feb 2020

Su hermano Enrique Iglesias la ha vuelto hacer tía de nuevo hace unos días y está encantada de haber podido viajar a Miami con su familia para conocer a su nueva sobrina. Una faceta que Tamara Falcó lleva con orgullo.

"La faceta de tía me encanta. Ver a mi hermana Ana, que ha cambiado radicalmente, está mucho más amable, súper entregada a su niño. Me encanta verla así, a Ana la ha dulcificado la maternidad. Enrique está que se le cae la baba, sobre todo con Lucy, cuando le abraza se le ve súper feliz. Los padres y las niñas tienen una relación muy especial. Me hace mucha gracia. Mis otros sobrinos también, Alejandro está a punto de entrar en la universidad, la pequeña Sofi... Es que los niños son una gozada».

Pero a pesar de gustarle tanto no entra en sus planes de momento la maternidad y menos aún plantearse lo de ser madre soltera. "Creo que es una responsabilidad muy grande y me gusta que el niño tenga roles, que vea que hay gente cuidando de él. No me planteo ser madre soltera. Me encantaría si encuentro a la persona correcta, me enamoro y hay un plan de futuro. Creo que es una evolución natural. Ojalá Dios me ponga la persona correcta, pero si no me la pone pues no podrá ser".

Y es que a Tamara se le resiste el amor y aun así asegura que no usaría jamás las aplicaciones de moda para ligar sobre todo porque no sabría manejarse en esas situaciones. "Yo entiendo mente, cuerpo y alma como uno. Creo que es super bonito y sagrado y es algo que no puedes compartir con cualquiera. Los matrimonios que son referente para mí han aparecido de repente en sitios que no se lo esperaban. Yo creo que sería incapaz de conocer a alguien que no sea amigo de mis amigos. Me siento más segura con alguien conocido".

