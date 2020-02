21 feb 2020

Parece que Tamara Falcó tiene especial debilidad por las camisas y un ojo increíble para descubrir las más bonitas. Hace unos días no podíamos evitar la posibilidad de copiarle en Zara su camisa blanca más original y ahora nos ha tentado a hacerlo de nuevo con una de cuadros. Este estampado llega con fuerza esta temporada en sobrecamisas y la influencer lo sabe. Por eso, y después de estar desaparecida una temporada de Instagram, ha regresado con un look de día con el que te puedes inspirar.

Camisa de cuadros... pinit





VER 10 FOTOS Las camisas que mejor sientan por menos de 20 euros

"Back to work...", escribió Tamara Falcó en su perfil de Instagram con una nueva imagen. Y es que, la influencer había estado algo desconectada de las redes por un viaje, por ello quiso anunciar a sus 'followers' que volvía a la carga con nuevas propuestas de estilismos. Y lo ha hecho con uno protagonizado por una camisa de cuadros. Un diseño de Rails en azul marino y cuadros blancos y negros que cuesta 145,77 euros.

Tamara optó por combinarla en un outfit casual y cómodo añadiendo así unos pantalones vaqueros de corte recto y talle alto de 7 For All Mankind. Un look relax que fotografió en una inmensa librería que no pasó desapercibida para sus seguidores. Sin embargo, la prenda no es del todo asequible por lo que hemos encontrado una copia low cost para que copies este outfit de Tamara. En Kiabi hay una similar por 20 euros, añade tus jeans favoritos y... ¡Lookazo para el día!