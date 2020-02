28 feb 2020

El pasado 18 de febrero, una de las grandes reinas del baile a nivel mundial, se encontraba ensayando unos pasos en su casa y, de repente, en un mal gesto, se rompió el pie. Britney Spears va a tener que estar una temporada en reposo, ya lo advirtió su pareja cuando enseñó la escayola de la cantante. Y tanto se debe aburrir, que ha decidido compartir con el mundo el instante preciso en el que se produjo la fractura.

Ayer aparecía en el Instagram de Britney una pequeña grabación en la que se la puede ver dando saltos y vueltas sobre sí misma al son de la música y, en un instante determinado, su pie dice basta. De hecho, ella misma asegura que se oye ese crugido que indica que va a estar en barbecho una temporada.

"No había bailado en seis meses, así que estaba acelerada en ese momento. Y sé... sé que estoy descalza... No os riás, pero me agarro mejor al piso así. PD: podéis oír el momento en el que me rompí el pie aquí... ¡Lo siento, es un poco ruidoso!", ha escrito junto a ese vídeo que ya se ha hecho viral.

Para esta recuperación, que va a ser tediosa para alguien con tanto movimiento como ella, cuenta con el apoyo incondicional de su pareja, el bailarín Sam Asghari. Él fue el primero en dedicarle unas palabras de cariño en las redes sociales cuando Britney aún estaba en el hospital recibiendo los primeros cuidados y las recomendaciones para que el hueso suelde de manera adecuada.