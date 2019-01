5 ene 2019

Compartir en google plus

Britney Spears ha tenido que dar una de las noticias más difíciles de su carrera. Una noticia que también ha pillado por sorpresa a sus fans y que tiene que ver con el futuro de la cantante en la música. Este viernes la estadounidense anunciaba que tenía que cancelar todos los shows que tenía previstos para su gira 'Domination'.

Un parón en los escenarios para el que, de momento, la cantante no ha querido especificar su fecha de vuelta y que está directamente relacionado con el empeoramiento del estado de salud de su padre. Eso es lo que ella misma ha señalado a través de un sincero comunicado que ha emitido a través de las redes sociales.

Un comunicado en el que concreta que su progenitor consiguió superar sus problemas médicos hace unos meses pero que la recuperación se espera complicada y por eso Britney quiere estar al 100% con su familia.

"No sé ni por dónde empezar porque esto es muy difícil de decir para mí. No actuaré en mi nuevo show Domination. Tenía ganas de hacer este espectáculo y veros a todos este año, así que hacer esto me parte el corazón. Sin embargo, siempre es importante anteponer a la familia y esta es la decisión que tengo que tomar" (...) "Hace un par de meses mi padre fue hospitalizado y casi se muere. Estamos muy agradecidos de que haya sobrevivido, pero aún tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar esta difícil decisión de dedicar toda mi energía a mi familia esta vez. Espero que lo podáis entender", explicaba la cantante a través de su publicación en Instagram.

Un sincero texto de la Princesa del Pop que ha acompañado con una tierna fotografía en homenaje a su familia y en la que se puede ver a una jovencísima Britney Spears vestida de princesa y muy feliz junto a sus padres.

Más noticias relacionadas...

- Una fan paga 900 euros por ver a Britney Spears y acaba decepcionada

- La pérdida de memoria de Britney Spears que preocupa a su familia

- El lapsus de Britney Spears sobre el escenario