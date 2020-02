29 feb 2020

Junto a su mujer Marta, de quien no se separa nunca, y menos ahora que hasta comparten agenda profesional por sus respectivas ocupaciones —Fonsi como 'coach' de varios pilotos y Marta como representante de una multinacional que patrocina esos circuitos de motociclismo…— el piloto pasó unos días en Andorra para probar la conducción sobre nieve del nuevo Range Rover Sport SVR, experiencia que definió como "una auténtica gozada" al unir las dos grandes pasiones de su vida: sus recuerdos en la nieve como esquiador y su profesión como piloto.

"He mamado gasolina desde que nací y esto es lo que me gusta por eso he disfrutado tanto. Antes de competir en motos competía en el esquí de pequeño por toda España y de ahí que necesite escaparme de vez en cuando a la nieve", ha afirmado Fonsi.

Corazón Después de tres años de matrimonio, muchos les preguntarán por su deseo de ampliar la familia. Algo que ya anunciaron en esta misma revista. ¿Están en ello o aún queda año por delante?

Marta Estoy deseando quedarme embarazada, pero aún no puedo anunciarlo porque no ha llegado esa situación. Lo que sí espero es que en el 2020 pueda confirmarlo.

Fonsi Tenemos muchas ganas y 20 es un número redondo, por lo que en cualquier momento podremos decir algo. Nos da igual que sea niño o niña, aunque reconozco que me gustan más los chicos para poder hacer el bruto.

C. Después de mucho tiempo de tiranteces y desencuentros, tengo entendido que la situación que en la actualidad mantiene con la madre de su hijo, Alba Carrillo, es mucho más tranquila y favorable tras haber llegado a una serie de acuerdos. ¿Es así?

F. Ahora tenemos una buena relación tras muchos momentos complicados como ya se sabe. A Alba la veo tranquila y creo que cuando uno está enamorado ves la vida con otros ojos. Al chico nuevo —Santi Burgoa, la pareja de Carrillo— no lo conozco en persona, pero me gusta lo que sé de él, como que es un gran deportista y una persona tranquila. Si Alba está feliz, yo también, ella también tiene derecho a su felicidad, ya que lo ha pasado muy mal por esa forma de ser y de tomarse las cosas tan a pecho. Si ella está contenta y tranquila, honestamente, para mí es fenomenal.

C. ¿Esa buena relación con Alba Carrillo es un motivo a tener en cuenta en su decisión de tener un bebé este año?

F. Te puedo asegurar que para nada me condiciona. Llevo ocho años separado y mi vida con Marta está al margen de todo eso. Desde pequeño he hecho todo muy deprisa. Piensa que este es mi segundo matrimonio, que ya tengo 41 años y que la vida te va dando calma. No hemos querido ser padres antes porque queríamos disfrutar juntos de muchas cosas de la vida que con un hijo es más complicado, y como ya lo hemos hecho y aún estamos en buena edad —Marta tiene 36 y Fonsi 41—, pues hemos podido cumplir nuestros deseos y de ahí que la decisión haya llegado ahora.

C. Supongo que para la familia de Marta fue toda una sorpresa saber que tenía una relación con alguien tan mediático como Fonsi. ¿Cómo lo recuerda?

M. Soy muy tímida y es verdad que al principio estaba un tanto asustada. Mi postura fue la de mantenerme en un segundo plano, ya que el foco mediático no iba para mí. Mi padre también participa en carreras de coches y a sus 68 años sigue en activo. Es monitor en cursos de conducción además de tener su propia colección, por lo que se llevan de maravilla. No imaginas cómo le quieren mis padres y hermanas. En mi casa saben que tengo buena cabeza y sé elegir, por eso estaban tranquilos.

F. Creo que en la vida lo importante es ser natural y los que me conocen saben que soy calmado y una persona abierta a hablar de todo, salvo de protagonizar escándalos que no me van, de ahí que creo que se lo he puesto fácil dentro de lo que cabe. Hay un sector de la prensa que a Marta le asustaba, pero eso es hasta que entiendes que son solo cinco y ni siquiera son prensa.

C. Su vida está marcada por la influencia de su tío Ángel Nieto. Tras su pérdida en un absurdo accidente, ¿qué presencia tiene él hoy sobre usted? ¿sabe si se han zanjado los problemas que hubo con su herencia?

F. Los dos momentos más difíciles de mi vida han sido cuando me tuve que retirar de la competición porque casi pierdo la vida en una carrera en Los Estados Unidos y la muerte de mi tío Ángel. Hoy he vuelto a las motos creo que por su culpa, ya que cuando me retiré no veía las carreras ni por error, porque me resultaba durísimo. Pero cuando falleció, recuperé las ganas de volver a ese mundo, porque sé que le gustaba verme ahí. Toda mi vida, cada vez que me pasaba algo en los circuitos, al primero que se lo contaba era a él, ha sido como mi segundo padre, y aún hoy me pasa que cuando tengo que tomar decisiones o me encuentro en situaciones complejas, siento que se lo tengo que decir y, a mi manera, lo hablo con él. No soy el único que le echa de menos a diario, también toda la gente de las motos que me siguen parando para preguntarme por él, porque era muy querido. En cuanto a la herencia, ha sido un tema del que he preferido mantenerme al margen. Lo único que me importa es que mis tres primos están muy unidos. Son situaciones difíciles para todo el mundo y mi postura ha sido la de estar en un segundo plano, donde ni he opinado ni he preguntado, dado que solo me interesa que ellos estén bien y así me consta que es.

C. ¿No le han dejado ningún recuerdo de su tío en la herencia?

F. Mi apellido, ya que todo el mundo me llama Fonsi Nieto cuando en realidad soy Alfonso González. Te diré que me llena de orgullo llevar ese apellido con el que me bautizó la prensa desde mis comienzos.

C. ¿Le sorprende cuando Alba declara que quiere al padre de su hijo?

F. No me sorprende porque detrás de todo siempre hay un negocio.

C. ¿Qué fue de su carrera de DJ?

F. Cuando me retiré de la competición tuve que reinventarme y reconozco que la música ha sido mi terapia y salvación, ya que lo peor que podía hacer era quedarme en mi casa. Aunque haya vuelto a las carreras hace tres años como coach de dos pilotos de moto GP, un italiano y un australiano, a los que entreno y organizo las carreras, eso no quita que siga vinculado a la música y tengo muchos proyectos como DJ.

C. ¿Encajaría bien que un hijo siguiera sus pasos en los circuitos?

F. De entrada te diré que no me gustaría que optara por esta profesión, ya que al estar toda la vida tan vinculado al mundo de las motos no imaginas la cantidad de personas que conozco que se han quedado en el camino. Solo te diré que no tengo ni carné de moto ni he llevado jamás una moto por la calle en mi vida. No me hace falta para competir, ya que es un tema de federación, pero eso te demuestra que no me haría ninguna gracia por todos los riesgos que conlleva, aunque si llega el caso y veo que tiene las mismas ganas que yo sentí desde niño, convirtiéndose en una auténtica obsesión, ahí no me quedará más remedio que apoyarle.

M. Aunque he estudiado magisterio, llevo dos años trabajando en una multinacional donde me encargo de la promoción y justo hay un departamento que patrocina escuderías de Moto GP y Formula1, por lo que hemos acabado los dos coincidiendo en las carreras, aunque cada uno acuda por motivo distinto.

C. ¿Han pensado que si tienen un niño le llamarían Ángel?

F. Nos encantaría, pero eso tendría que preguntárselo a mis primos porque igual ellos quieren poner ese nombre a los suyos…

M. Si fuera niña a mí me encantaría ponerle Covadonga, por mis orígenes asturianos, pero dice Fonsi que ni hablar.

C. Marta, después de lo vivido en los últimos años con la ex de su pareja, ¿qué consejo daría a una amiga que se encuentre en esa situación?

M. Paciencia y apoyar siempre a tu pareja. Mi sitio ha estado en segundo plano ya que no era mi guerra. Tengo absoluta confianza en Fonsi, en lo que hace y sus decisiones.

C. ¿Me dice que no es celosa?

M. Para nada.

F. Yo creo que ya nos ha cogido a los dos la vida en un momento zen y estamos muy tranquilos.

C. ¿Podría definir con una palabra a las mujeres que han pasado por su vida? ¿Empezamos por Elsa Pataki?

F. Mi primer amor de juventud y un enorme boom mediático que nos pilló con 19 años. Tengo buena relación.

C. Ariadne Artiles.

F. Mi primera boda. Nos llevamos muy bien, ya que es una mujer estupenda y los dos sabemos que todo fue demasiado rápido.

C. Alba Carrillo.

F. Tras mi accidente en moto, mi ilusión era tener un nuevo proyecto y lo cumplí, ya que tengo lo mejor que me ha pasado en mi vida —hijo—, y de ahí que a Alba la quise y la querré, ya que siempre tendrá mi apoyo y cariño aunque discutamos, ya que reconozco que ser padres separados es muy complicado y más con la atención de los medios. Todos los que estamos separados y tenemos hijos sabemos que no hay dinero en el mundo que pague el poder tener una relación buena con una ex, ya que esa unión será para siempre.

C. Marta Castro.

F. La mejor persona que he conocido en mi vida para estar a mi lado. Pasaremos baches, como ya ha ocurrido, pero estoy convencido que lo nuestro será para muchísimos años.

C. ¿Cómo es su relación actual con la Familia Real, dada la amistad que su tío tenía con el Rey Juan Carlos?

F. La última vez que vi a don Juan Carlos fue el año pasado en la carrera de Jerez donde se movió con un carrito de golf. El Rey es muy motero porque mi tío le metió esa afición y recuerdo el abrazo tan sentido que me dio al verme mientras me decía que echaba de menos a mi tío. Me arrancó las lágrimas, ya que el Rey cuando abraza lo hace de verdad. En mi familia le idolatramos. Además, hemos compartido médico, el doctor Villamor, y fue Juan Carlos después de presenciar una caída quien me dijo que debía plantearme dejarlo. Al Rey Felipe no le conozco porque no hemos tenido esa relación. La Familia Real siempre es un apoyo para el deporte español.

C. Y en política, ¿por dónde se decanta?

F. Siempre he sido muy español y muy de defender lo nuestro. Hoy parece que ser español es algo malo y no lo entiendo. Este año es la primera vez que he votado en mi vida y solo espero que los políticos den un paso atrás por el bien de todos, ya que la situación está desmadrada

C. Parece que a quien sí ha tratado es a los hijos de la Infanta doña Elena y Jaime Marichalar. ¿Cómo son?

F. Les he visto varias veces, pero tampoco les conozco mucho. Froilán es un chico noble, cariñoso y muy normal, como los de su edad. Victoria Federica es súper tímida y muy educada.

C. Y hablando de todo un poco, ¿alguna vez se lo ha montado en la moto?

F. Uy, eso me parece muy complicado (risas). Es verdad que a Marta le encanta verme con el moto pero vamos, en un Range Rover mucho mejor que en la moto (más risas).

C. ¿Cómo lleva el pie?

F. Tengo otra operación pendiente porque hay que sacar los tornillos. Seguramente el próximo mes de noviembre me intervengan

C. ¿Irían a la 'Isla de las tentaciones'?

F. Ni loco.

C. ¿Qué destacaría Marta de Fonsi?

M. Me encanta todo de él y para mí lo peor fue cuando le operaron, porque es un culo inquieto y sin duda fue la peor época de nuestros siete años juntos.

F. Esa etapa fue muy dura y reconozco que si tengo pie es gracias al doctor Villamor, que impidió que me lo amputaran.

C. Fonsi, ¿que valora más de Marta?

F. Su actitud en los momentos difíciles. Para lo bueno todo el mundo vale, pero lo importante es dar la talla en situaciones complicadas