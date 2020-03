1 mar 2020

Un año más, Lara Álvarez daba comienzo a su sexta edición como presentadora de 'Supervivientes 2020'. La periodista puso rumbo a Honduras y desde entonces ha ido retransmitiendo todo lo que sucede en el Caribe.

Entre ellos, un hecho que ha hecho que Lara, todos los concursantes y el equipo sean evacuados por el fuerte temporal que acecha Cayo Cochinos.

En uno de los vídeos en los que Lara trataba de mostrar el vendaval que azotaba la isla, sus seguidores se dieron cuenta de las heridas que presentaba en las manos, en la rodilla y en parte de los brazos, pero ella ha querido calmarles rápidamente explicando que había tenido un accidente pero que no había sido grave.

"Os fijáis en todo, no se os escapa ni una. Me preguntáis si lo que tengo en la mano son picaduras, pero no, son heridas. Podría inventarme una historia fantástica, pero la realidad es que me caí en bloque hacia delante y ya está, pero estoy perfectamente, no me duele nada. Asi que, no es grave, pero gracias por preocuparos", explicaba la presentadora.