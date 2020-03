2 mar 2020

Las hermanas Tablada se encuentran en la recta final de sus respectivos embarazos. Mientras que Naelé sera madre primeriza, Elena lo hará por segunda vez, aunque la primera junto a su marido, Javier Ungría. Con motivo de ello, Elena y los suyos han querido dar un sorpresa a su hermana organizándole una 'baby shower'.

Naelé se llevó una grata sorpresa con esta celebración, que, a juzgar por una publicación en su Instagram, no tenía ni idea. "Soy una afortunada sin duda alguna #babyshowersorpresa", escribía junto a una imagen en la que se aprecian algunos de los detalles de la fiesta.

Demostrando la unión que existe entre ellas, las hermanas compartieron uno de los momentos más especiales de esta celebración': una sesión de 'belly painting'. Ambas posaron con sus barriguitas pintadas, decantándose por el dibujo de unos leones, reflejando el espíritu que tendrán sus hijos. 'Gentle as a dove yet brave like a lioness...', que en español se traduce como 'Gentil como una paloma y valiente como un león', ha titulado Tablada a una fotografía en la que aparece mostrando el dibujo.

La diseñadora también quiso compartir con sus seguidores el resultado de ambas hermanas bajo el título 'My Lion herd... mi manada...'.

Elena, además, quiso compartir, a través de una historia de Instagram, lo ilusionada que esta su hija, Ella, ante la llegada de su hermana al mundo. "Alguien ha hecho por 550 vez la maleta de su hermana para el hospital", escribía junto con la foto del interior de la maleta.