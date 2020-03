3 mar 2020

La convivencia es uno de los problemas de Rocío Flores en la isla. Sus habituales broncas con Yiya y Antonio Pavón han quedado eclipsadas tras su discusión con Ana María Aldón, su principal apoyo en 'Supervivientes'. Esto ha generado un mayor apoyo a la hija de Rocío Carrasco en los platos, incluyendo el de su pareja.

Tres años es el tiempo que llevan juntos Rocío y su novio, Manuel Bedmar. Nunca antes se había visto a Manuel en la televisión, ya que siempre se ha querido mantener en un segundo plano, hasta ahora. 'Sálvame' realizó una llamada telefónica al joven en la que no dudó en salir en defensa de su pareja: "Ella tenía esa ilusión por ir y hasta que no ha ido no ha parado... Yo siempre estoy con ella".

Pese a que el joven ha dejado claro que no quiere entrar en este mundo, ha mostrado su amor por Flores, que siempre contará con su apoyo en todo. "Yo no quiero entrar pero, si es su ilusión, siempre estaré con ella", contestó Manuel ante las preguntas. Rocío confesó en la gala pasada lo mucho que echa de menos a su novio, incluso mencionó que su apetito sexual no había disminuido, sino todo lo contrario.

Ante este bonito gesto de Manuel hacia la superviviente, Antonio David Flores agradeció a su yerno la intervención entre halagos. "Nunca he hablado de mi yerno, pero ha sido muy generoso, es extraordinario". Un detalle que muestra la buena relación que existe entre suegro y yerno.