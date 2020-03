1 mar 2020

Después de que Rocío Carrasco se pronunciase por fin sobre la pelea con su hijaRocío Flores, ésta ha querido empezar su concurso en 'Supervivientes 2020', sola y con buen pie.

Y aunque se encuentra en el punto de mira por su estrecha relación familiar con Ana María Aldón, pareja de Ortega Cano y también concursante de esta edición, prefiere no tener favoritismo ni que la defiendan.

Así lo ha confirmado su padre, Antonio David Flores, en el plató de 'Sábado Deluxe' tras ver cómo Rocío tenía una fuerte pelea con Yiya en la que Ana María no sacaba la cara por ella y explicaba: "Me duele que se peleen, yo quiero a todos, y a Rocío especialmente. Pero ella sabe defenderse sola".

El colaborador confirmaba que antes de viajar a Honduras, que su hija le había pedido en una comida familiar que no quería que se interpusiera en su experiencia: "Mi hija le dijo a Ana María que no la defendiera. Le dijo "yo me voy a cuidar sola, esto es una experiencia vital para mí y quiero vivirla sola". ¿Es cierto o ambas están viviendo un distanciamiento en la isla?