3 mar 2020

Llevaba callado desde el pasado 11 de noviembre. Ayer Albert Rivera abría la boca en una rueda de prensa en la que contaba los detalles de su reincorporación a la empresa privada. En concreto, a un bufete de abogados, donde retomará esa profesión que dejó aparcada cuando empezó su carrera política.

Una comparecencia, a simple vista, inofensiva. Sin embargo, hubo algo de lo que dijo el exlíder de Ciudadanos que molestó sobremanera a un buen amigo. En realidad, desde ayer y ese acto, a un examigo. Nos referimos a Risto Mejide, que no pudo contener ni esconder su cabreo ante la audiencia de 'Todo es mentira'.

Con un tono de enfado considerable, el publicista decía: "Él ha dicho hoy que llevaban meses negociando. ¿Sabéis quién inició esas negociaciones? Yo. Él ha dicho hoy que llevaban meses negociando. ¿Sabéis quién inició esas negociaciones? Yo". Y añadía: "Sinceramente, si alguien me consigue un contacto con el que tengo un curro, lo mínimo es mandar un mensaje de 'gracias'. Yo no pido un jamón".

Aún no se había desahogado por completo: "A mí sí me influye que la gente que no es leal, la gente que no es considerada o agradecida, siga por la vida como si nada pasara aprovechándose del silencio de los demás. Y como yo estas cosas no me las callo, lo digo aquí para que todo el mundo lo sepa".

Para zanjar, lanzaba un mensaje muy contudente: "No es un tema de Risto, es un tema de Albert Rivera. Si lo haces con alguien que te soluciona tu futuro profesional, y he demostrado que así era, si esto lo haces con alguien que en principio te ayuda, qué no harás con la gente que no lo hace. Me has decepcionado a niveles estratosféricos".

¿Habrá recibido una llamada de perdón del ex de Ciudadanos?