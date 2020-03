3 mar 2020

¿Es posible pasar de fumar 40 cigarros al día a ninguno? Lo es. Otra cosa es que, tal y como ha revelado Lady Gaga, las secuelas que deje en el cerebro durante un periodo determinado de tiempo sean de lo más variopintas y, en ocasiones, desagradables. Un asunto sobre el que acaba de sincerarse la cantante.

Lady Gaga ha hablado en el programa de Apple Music' New Music Daily with Zane Lowe': "Lo he dejado de golpe, pero ha sido muy duro". Aunque lo mejor de sus declaraciones estaba por llegar: "No volveré a fumar nunca, creo que vi a Jesucristo durante una semana. Fue terrible".

Aprovechando la coyuntura, quiso dar un consejo a todos los oyentes: "Si no fumáis, ¡no empecéis! Dejarlo luego cuesta". Una lección que ella ha aprendido por el sacrificio experimentado en primera persona. Se pasa así al grupo de 'celebrities' que tratan de lanzar un mensaje positivo para alejar a la gente de los malos humos.