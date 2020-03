4 mar 2020

Desde que aterrizó en Honduras, Lara Álvarez ha ido dando detalles de todos y cado uno de sus pasos en la isla. Hasta el punto, que no pudo esconder las heridas en sus manos y en las rodillas después de una caída. Uno de los vídeos que comparte en las redes sociales dejó en evidencia a la presentadora, que tranquilizó a sus 'followers' restando hierro al asunto.

Sin embargo, que el pasado domingo realizara la conexión desde el hotel en vez de en medio de la naturaleza, como lleva haciendo durante las últimas seis ediciones del 'reality', provocó que la polvareda se reactivara. Así que ayer no le quedó más remedio que dar las explicaciones pertinentes para sofocar el enésimo fuego nacido de las especulaciones.

Fue durante la conexión de anoche cuando entró en directo al grito de "¡estoy viva, estoy viva!", echando por tierra las teorías de un problema de salud (algo que sí le sucedió el año pasado y que le impidió presentar las pruebas de la semana). "No me pasa nada. Que me estáis preguntando ¿por qué no estás?, ¿estás malita, te pasa algo? Lo único que pasa es que estamos cruzando los dedos porque el temporal se pare y vuelva todo a la normalidad, pero aquí estoy", explicaba.

Lara celebraba que hubiese salido el sol de nuevo y poder recuperar la normalidad, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Las condiciones meteorológicas, tras haber adelantado la edición (habitualmente se celebraba con la primavera a medias) están poniendo más difícil que nunca no solo el trabajo de la asturiana, sino el de todo el equipo. Los temporales y vendavales se suceden, convirtiéndose en un obstáculo serio.

La cancelación de 'Gran Hermano' de anónimos por la polémica del abuso sexual a Carlota Prado, que esta semana veía cómo se concluía con la instrucción y está a la espera de sentencia, y la retirada de apoyos publicitarios asociada a este escándalo, ha provocado que Telecinco adelante 'Supervivientes'. Habrá que valorar si es posible, en el futuro, realizarlo en estas fechas tan tempranas y que están imposibilitando que se realice con normalidad el programa.