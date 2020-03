5 mar 2020

Esta semana Telecinco cumplía 30 años. He visto la 'promo' que han hecho para celebrarlo y he echado de menos muchos de mis programas favoritos, sobre todo de los comienzos.

La primera vez que me enganche fue a 'La Quinta Marcha' el programa de Jesús Vázquez. Luego, no había noche que no viese 'Sensación de Vivir' y 'Melrose Place'. Lo de 'Twin Peaks' fue un puntazo, al igual que me divertía viendo a Emilio Aragón en el 'VIP Noche' y 'VIP Guay'.

Ahora reconozco que 'Sálvame' me acompaña todas las tardes en el despacho, aunque a veces tengo que bajar el volumen para no distraerme. Y qué decir de la última edición de 'GH Vip' que nos tuvo enganchadas a Laura, mi jefa de fotografía, y a mí. Tuve la suerte de colaborar en 'Viva la Vida' en la época de mi amiga Toñi Moreno y alguno de los programas de Emma García, con la que tengo pendiente un café.

Guardo muy buen recuerdo de todo el equipo y de mi amigo Juanra Gonzalo, que me dio la oportunidad y me he alegrado de su éxito con 'La isla de las tentaciones'. Algunos de los colaboradores de esta revista han formado y forman parte de esa gran familia. Ana García Lozano triunfaba en las tardes de la cadena con su 'talk show', Antonio Albert además de colaborar, dirigió el debate de 'Supervivientes' de la edición más vista y Beatriz Cortázar, pone la nota rosa en las mañanas de Ana Rosa Quintana desde hace años.

Saúl Ortiz fue coordinador de 'Sálvame' y hace poco pasó por las tardes de Cuatro, capitaneadas por mi tocaya y paisana Pilar Cerisuelo. Aurelio Manzano sigue en 'Viva la Vida' y, en los momentos más cruciales, Kike Calleja es mi reportero favorito. Probablemente me deje alguno, pero es una simple muestra de que Telecinco ha formado parte de nuestras vidas, por eso también nos toca un trocito de tarta. Eso y dar las gracias por cuántas veces nos habéis apoyado.