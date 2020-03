5 mar 2020

El pasado viernes, Luis Miguel Rodríguez era sorprendido en su popular Desguaces la Torre por la exactriz porno Marcia di Lele. El empresario no quiso ni invitarla a un café en el bar cercano para evitar ser fotografiados juntos ya que se temía que se tratase de nuevo de una trampa para adjudicarle una relación con ella. "Vino a contarme una milonga de Marlene Morreau. Con esta señora me he visto cuatro o cinco veces, no me gusta nada y siempre me ha dicho que estaba casada", asegura a 'Hoy Corazón'.

Hay que recordar que la revista Lecturas publicó unas imágenes de ambos saliendo de un restaurante cuando el empresario todavía estaba con Ágatha Ruiz de la Prada. Esas imágenes provocadas por la exactriz, le sirvieron de pasaporte para volver al foco mediático y pasearse por los platós de televisión a precio de saldo, inventándose una supuesta infidelidad.

Una actitud que no gustó nada al empresario ya que, entre otras cosas, le costó la relación con la popular diseñadora. Fue esta quien rompió con él hace ahora algo más de un mes. Desde entonces no han vuelto hablarse. "Ágatha me tiene bloqueado y no me coge el teléfono".

Luismi asegura que sigue soltero y que ninguna mujer ha ocupado el lugar de la diseñadora. Está escarmentado de que le quieran sacar relaciones con mujeres a las que ni siquiera conoce o con las que simplemente alterna. "Le he pedido a mi abogada, Teresa Bueyes, que esté atenta y como a Marcia se le ocurra decir que tiene algo conmigo, la voy a demandar". Rodríguez zanja así los rumores, ya que parece que por el momento no ha rehecho su vida.