6 mar 2020

Dolores Aveiro se encuentra recuperándose, en el hospital Hospital Doctor Nelio de Mendonça, del ictus que sufrió el pasado martes. La madre de Cristiano Ronaldo, que tuvo que ser operada de urgencia, ha utilizado las redes sociales para mandar unas palabras a sus seguidores sobre su estado de salud actual. Sin embargo, han tenido que ser sus hijos los encargados de redactar el mensaje , mientras ella lo dictaba.

"Queridos de por aquí, este no es el típico mensaje normal de Dolores, pero solo paso para decirles que me estoy recuperando bien. Ya me quejo mucho de estar acostada en la cama durante tantas horas, pero sé que es por mi bien. En unos días volverá a mi rutina normal si Dios quiere", escribía su publicación de Instagram.

Dolores ha tranquilizado así a sus más de dos millones de seguidores que estaban preocupados por el susto recibido el pasado 3 de marzo. La madre del portugués es conocedora de todas las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de estos tres días, por lo que ha querido dar las gracias por todo los mensajes:"Dolores regresará pronto, para entonces queridos míos, me gustaría agradecerles por su comprensión y privacidad en general. Realmente pensé que merecíais unas palabras mías (aunque no fui yo quien escribió el texto, dicté todo lo que quería decir)".

Cristiano Ronaldo también ha querido agradecer, tanto al equipo médico como a sus seguidores, el apoyo y pronunciarse sobre el estado de salud de su madre, a través de Twitter. "Gracias por todos los mensajes de apoyo para mi madre. Actualmente, está estable y recuperándose en el hospital. Mi familia y yo queremos agradecer al equipo médico que la cuida y pedir amablemente que todos tengamos algo de privacidad en estos momentos", escribía en su perfil.

Mientras que su hermana,Katia Aveiro, ha hablado con la prensa para contar su mejoría. "Estamos más tranquilos. Estamos optimistas. Ella se está recuperando bien. Está consciente y con la cabeza estupenda. Tiene que estar en observación", explicaba esperanzada.