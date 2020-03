8 mar 2020 sara corral

Diego Matamoros está pasando por una época muy complicada, y es que después de que su mujer, Estela Grande, entrara en la casa de 'GH VIP 7', toda su vida ha cambiado por completo. La pareja, que parecía estar en uno de sus mejores momentos al comienzo del programa, se está divorciando a causa de los sucesos que ocurrieron en la casa de Guadalix.

Tras la última exclusiva que dio Estela, Diego ha querido hablar, pero lo que ha dicho, no ha dejado indiferente a nadie.

Diego Matamoros se sentó anoche en 'Sábado Deluxe' para hablar sobre la situación de su casa, y sobre las declaraciones que dio Estela. Tras la relación entre esta y Kiko Jiménez, que muchos tacharon de algo más que una amistad, Diego ha tenido que enfrentarse a duros momentos en los platós de televisión.

A pesar el arrepentimiento de la joven, y su activa petición de intentar arreglar su matrimonio, Diego lo tiene claro. "Sigo enamorado de ella, pero no soy tonto, y no voy a volver", decía el joven, a lo que añadía: "Me da pena porque no me parece mala tía. Se ha confundido, se le ha ido la olla, se ha juntado con un cateto que la ha utilizado en todos los sentidos".

Además, tras unas declaraciones que dio su padre, Kiko Matamoros , Diego ha desvelado otros secretos de Estela que han sorprendido mucho a la audiencia. Al parecer, según apunta el joven, si es cierto que la relación entre su mujer y su hermana se deterioró porque Estela le robaba ropa a esta. Algo que las separó para siempre.

¿Tendrá que decir algo Estela al respeto?.