10 mar 2020

La reconciliación entre Christofer y su prometida, Fani, no ha calmado los ánimos con Rubén, el 'tentador' que conquistó el corazón de la joven. El amor que existe entre la pareja se ha antepuesto a la infidelidad de la superviviente, anunciando incluso que este verano pasarán por el altar para convertirse en marido y mujer.

El creador del famosos grito 'Estefaníaaa' ha querido dejar atrás todo lo ocurrido hace siete meses en República Dominicana. Sin embargo, aún sigue teniendo en el punto de mira a Rubén. En su visita al plató de 'Sálvame', ha explotado contra el 'tentador' declarando que no quiere verle ni cruzarse con él. "Espero no encontrármelo nunca", afirmaba.

En el último programa de 'La isla de las Tentaciones', Christofer no aceptó el encuentro con la persona con la que su novia le había sido infiel. Una situación que se ha repetido hasta el día de hoy. Y como ha confesado a Jorge Javier Vázquez, no tiene intención de que esto ocurra: "No lo he visto nunca, pero ni quiero".

El novio de Fani cree que Rubén utilizó a la superviviente y su relación en la isla con una única intención, ganar dinero. "Que ni se le ocurra pedirme hablar. Es lo que busca, ya lo ha conseguido y está donde quiere", asegura Christofer sobre el actual tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Continuar viendo a Rubén en televisión casi todos los días, no está ayudando al nuevo bloguero a poner punto y final a esta historia. Pese a que afirma que no tiene nada que perdonarle y confía en que en un futuro todo esto quedé en una simple anécdota de la que se pueda reír.