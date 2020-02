14 feb 2020

Entraron en 'La isla de las tentaciones' siendo la pareja, de las cinco, más consolidada. Siete años juntos avalaban a Fani y Cristofer. Siete años que parecían meterse en un saco rumbo al pasado cuando ella le era infiel con Rubén (¿quién es él?) y a él le escuchábamos aquel grito desdesperado de "Estefaniaaaa", mientras corría por una playa en República Dominicana incrédulo.

Sabemos que, siete meses después de la grabación del 'reality', están juntos de nuevo (las fotos con las que lo demostrábamos días atrás). Que él, a pesar de irse solo del concurso y decirle a la cara que era "una mala persona", la quiere tanto como para darle una segunda oportunidad. Todo hay que decirlo, esto es así porque Rubén decidió deshechar la opción de marcharse con Fani, a la que se le quedó cara de circunstancias.

Ayer, Cuatro mostró una escenificación de esa reconciliación y de cómo ella se disculpaba con su chico delante de toda la audiencia. ¿Qué menos que reparar el daño ante el mismo público que se hizo? Fue ella la que explicó que Christofer no se lo puso fácil, pero que acabó cediendo a sus buenas intenciones de restañar su corazón.

El beso con el que Fani y Christofer sellaban su reconciliación ante las cámaras- pinit

Christofer ya había hecho toda una declaración de intenciones en su primera entrevista tras su salida de la isla. Fue ante Sandra Barneda donde pronunció las palabras mágicas: "Quería olvidar a Fani a toda costa, pero la sigo queriendo".

Te he pedido mil veces perdón, pero quiero hacerlo públicamente" fani

Ayer, ante Mónica Naranjo, escuchamos el testimonio de una Estefanía que mostraba arrepentimiento poa haber caído en la tentación de Rubén: "Estoy bien, estoy feliz. Al salir de la isla volví a casa y me di cuenta de que echaba mucho de menos a Christofer, y empecé a escribirle, le pedí perdón… Fue un camino difícil, pero para mejor y al final ha podido el amor".

¿Cuál era la réplica de Christofer? "Me ha costado bastante volver a confiar en ella, pero sí, vuelvo a confiar. En este tiempo me ha demostrado que me quiere, que ha luchado por mí y que ha apostado por la relación", pronunciaba.

Era entoces cuando Fani procedía a pedirle perdón en público, algo que, ya de por sí, es complicado hacer si quiera en la intimidad: "Sé que me he portado fatal contigo, te he pedido mil veces perdón, pero quiero hacerlo públicamente. Tenía la necesidad de hacerlo. Espero que me perdones, te quiero". Por supuesto, Christofer ha perdonado.