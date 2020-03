10 mar 2020

El primer matrimonio de Kaley Cuoco (Penny para los amantes de 'The Big Bang Theory') fue visto y no visto. La actriz y el tenista Ryan Sweating aprovechaban la Nochoevieja de 2014 para darse el 'sí, quiero' tras tan solo seis meses de relación. 21 fue lo que duró su aventura al lado de este. Así que, quizás pensó que era mejor tomarse las cosas de una manera menos precipitada con su segundo marido, Karl Cook.

Aunque puede que el hecho de que se casaran en verano de 2018 y no sea hasta ahora cuando vayan a mudarse a vivir juntos sea algo exagerado. Vamos, que Kaley podría encontrar un término medio para que sus relaciones, al menos, parezcan normales.

Ha sido en una entrevista en la televisión de Estados Unidos donde ha dado los detalles: "Estamos muy emocionados. Todavía no hemos pasado ni una noche allí. En realidad, Karl ha estado en casa y le dije '¿Por qué no te quedas allí?' Pero él está esperando que llegue yo y tenga todos los animales allí". Y esto sucederá en abril. Algo a lo que ella llama "estabilidad", algo que no deja de parecer paradójico por la cantidad de tiempo que hace que se convirtieron en marido y mujer.

Cuoco remarcaba que a gente de su entorno les llamaba mucho la atención que no compartieran techo aún, pero que ella lo veía normal. Ella le da importancia a otros detalles del día a día más allá del hecho de tener que convivir con alguien. Un reto que, para ellos, comenzará dentro de unas semanas y que, esperemos, no sea el principio del fin.