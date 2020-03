10 mar 2020

Parecía que lo suyo era un camino de rosas, pero no. O, al menos, llegados a este punto han decidido tomar sendas separadas. Hablamos de Marc Márquez y Lucía Rivera que, tal y como recoge el diario 'El País', han roto su relación poco más de un año después de que salieran a la luz esas primeras imágenes que daban a entender que entre ellos había algo más que una amistad.

El mencionado medio apunta a que la ruptura se habría producido este pasado fin de semana, si bien no da más detalles de qué es lo que ha pasado entre ellos para que, de la noche a la mañana, se haya pasado de las muestras de amor y cariño públicas en las redes sociales a este final inesperado para todo.

A Rivera y Márquez les costó reconocer que estaban saliendo. Quizás por cautela, para no correr más de la cuenta. O por el carácter tímido de ambos, a los que siempre les ha gustado escudarse en la discreción para no airear los detalles de sus vidas privadas. Aunque, llegados a cierto punto, no les quedó más remedio que reconocerlo y hablarlo abiertamente.

También llegó el momento en el que tuvieron que hacer frente a las críticas y a las polémicas. Sobre todo, ella, quien alzó la voz en más de una ocasión contra los 'haters' que amenazaban la tranquilidad de un romance que, por el momento, queda en 'stand by'. Si hay o no segunda parte, es algo que solo ellos (que aún no se han pronunciado al respecto) y el tiempo nos dirán.