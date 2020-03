10 mar 2020 sara corral

Pilar Rubio nos sorprendió a todos hace un par de semanas desvelando su cuarto embarazo. Lo que al principio fue una suposición por un gesto de su marido, Sergio Ramos, días más tarde se confirmó con una declaración abiertamente pública en el programa en el que trabaja, 'El Hormiguero'. Ayer, Pilar acudió a plató para hacer su sección como todos las semanas, pero un pequeño despiste hizo que todo sus fans se asustaran.

Pilar realizó su sección de moda semanal, pero antes de eso, presentó el programa como todos los días, junto a sus compañeros bailando 'September'. La periodista, que sigue teniendo mucha energía, bailaba en tacones la canción hasta que se resbaló y se quedó sentada en el suelo.

Aunque no hay nada de lo que preocuparse, y ella está perfectamente, fueron muchos los que se pegaron un pequeño susto, a lo que ella contestó: "Me he resbalado, qué le voy a hacer... me ha cambiado el punto de equilibrio y no lo asumo".

Pilar sigue disfrutando día a día de su trabajo, y es que como en el resto de embarazos, continuará con su labor hasta que le sea posible. Ahora, disfruta junto a sus hijos y su marido de la llegada de este nuevo bebé, que sin duda, traerá mucha felicidad. Enhorabuena Pilar.