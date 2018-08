8 ago 2018

De vuelta en casa. Tras su periplo por Nueva york y México, Pilar Rubio ya está de nuevo en Madrid. Para sofocar los calurosos días de agosto, disfruta de la piscina junto a sus tres hijos Sergio Jr, Marco y Alejandro. La presentadora ha subido una foto a Instagram donde aparece en la piscina enseñando a nadar al menor de sus hijos, Alejandr, que tiene solo cuatro meses: "Vamos a enseñar a Alejandro a nadar... Luego os cuento qué tal", escribía.

En la imagen, aparece Rubio con Alejandro en brazos junto a sus otros dos hijos, una bonita estampa familiar. No obstante las críticas no han tardado. Si bien muchos han comentado amablemente la foto, otros han criticado la exposición de los menores.Además los 'haters' de Rubio le han atacado con comentarios como: "Son igual de feos que el padre", "Los niños no son nada agraciados, pero los padres tampoco"...

La verdad es que cada fotografía que sube Pilar no pasa desapercbida entre sus seguidores. Ya pasó con una que subió en bikini, criticada por el supuesto exceso de Photoshop en ella. Sergio Ramos, por su parte, finaliza este miércoles su paso por Estados Unidos con el Real Madrid con el partido contra la Roma. El día 15 disputarán la final de la Supercopa en Tallin, Estonia.

