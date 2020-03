10 mar 2020 sara corral

Tamara Falcó se ha convertido en una de las caras más habituales de la televisión. Y es que, desde su paso por 'Masterchef Celebrity', la joven se ha ganado al público, y ahora está más solicitada que nunca. Ayer, la hija de Isabel Preysler, acudió a 'Maestros de la costura' como invitada para que la confeccionaran un vestido. Lo que nadie esperaba era la revelación que iba a hacer.

La joven, que sigue trabajando activamente en el mundo de la moda donde está consiguiendo crear su propio estilo, contestó a todas las preguntas que los diseñadores tenían para ella, y entre ellas reveló: "Para mí mi madre es todo un referente".

Tamara dejó atónitos a los presentes con cada una de sus contestaciones, y es que su espontaneidad es algo muy destacado en ella. Aún así, lo que más sorprendió a todos, es que la joven desvelará los planes de boda que tiene, y los preparativos que esta comenzando a organizar.

"He ido a tantas bodas de amigas que pienso y ¿si me llega el momento y no sé qué ponerme?", comenzaba diciendo la joven, a lo que añadía: "Sí que me gustaría casarme, pero primero tengo que encontrar con quien". Fue entonces cuando todos los presentes no pudieron evitar reírse de su espontaneidad, y es que hasta el momento, no se conocía que la joven tuviera pareja.