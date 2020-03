11 mar 2020 sara corral

Rocío Flores ha sido sin duda uno de los grandes descubrimientos del 2019. Y es que desde que la joven apareciera en los platós para defender a su padre en 'GH VIP 7', Rocío se ha convertido en toda unas estrella.

Ahora, se encuentra en Honduras donde está concursando 'Supervivientes 2020', y más allá de la dureza del formato, parece que lo que más le está costando es la convivencia. Así lo ha demostrado hoy con su pelea con Fani, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.

Rocío y Fani comenzaron siendo inseparables desde su llegada a la isla, sin embargo, tras las acusaciones de Fani hacía la hija de Rocío Carrasco, todo ha cambiado. "¡Estoy cansada de los interesados como tú!", le dijo Rocío muy enfada a Fani tras haberse enterado de sus palabras.

"Estoy hasta los huevos de que me llaméis 'pez gordo', dejadme en paz. Haced cada uno vuestro concurso y dejad de rajar de los demás", decía muy enfadada Rocío, a lo que añadía: "La persona que me ha preguntado cuánto cobro eres tú y yo no te lo he contestado porque te importa cero cuánto cobro o dejo de cobrar. Aquí a la que le gusta la televisión y está por lo que está, es a ti. Que llevas un mes y te crees Dios".

"¿Cómo eres tan falsa?", le contestaba Fani muy alterada, a lo que Rocío sentenciaba: "Que te acuestes Fani. Que en mis 23 años de vida me he encontrado con muchas personas como tú y tú conmigo no puedes. No me vas a sacar de mis casillas".

Tras estas palabras la isla entera se quedaba en silencio y observaba la postura de Ana María Aldón, quien no se posicionó. ¿Será esto el fin de la amistad entre Rocío y Fani?.