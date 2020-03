13 mar 2020 sara corral

Diego Matamoros y Estela Grande están pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Y es que desde la entrada de la modelo a la casa de 'GH VIP 7', toda su vida ha cambiado por completo.

La estrecha relación que Estela mantuvo con uno de sus compañeros, Kiko Jiménez, ha hecho que su matrimonio se vea en la cuerda floja. Algo que no parece tener solución, o por lo menos esos es lo que pensábamos hasta conocer las últimas declaraciones de Diego.

El sábado pasado, Diego se sentó en el sillón de 'Sábado Deluxe' donde concedió una entrevista en la que desveló grandes secretos de la que fuera su mujer. Bajo la atenta mirada de su padre, Kiko Matamoros, Diego dio rienda suelta a sus sentimientos sentenciando por completo su matrimonio con la joven.

"Sigo enamorado de ella, pero no soy tonto, y no voy a volver", comenzó diciendo el joven en si 'poli deluxe', a lo que añadió: "Me da pena porque no me parece mala tía. Se ha confundido, se le ha ido la olla, se ha juntado con un cateto que la ha utilizado en todos los sentidos".

Ayer, Diego sorprendió a todos al sentarse de nuevo en el plató de 'Sálvame' para pedir perdón a su exmujer. "Sé por Estela que le molestó bastante", decía refiriéndose a la entrevista. Y es que al parecer, una de las cosas que más le molestó a la joven fue sentirse pisoteada por su suegro, sin tener una defensa del que todavía sigue siendo su marido.

La modelo ha dejado bien claro que ella quiere intentar recuperar su matrimonio, pero parece que Diego no se lo va a poner nada fácil. ¿Conseguirán solucionarlo?