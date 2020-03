13 mar 2020

La línea entre la paranoia y los síntomas del coronavirus, después de días enteros sometidos a un bombardeo informativo, puede ser muy delgada. Muchos de nuestros famosos están realizando publicaciones en las redes sociales en torno al gran tema que lo ocupa todo en estos momentos. Entre ellos, Laura Matamoros.

La hija de Kiko Matamoros ha utilizado Instagram para anunciar que, tras sentirse indispuesta y ante la posibilidad de haberse contagiado, va a quedarse aislada en casa. Un mensaje con el que pretende concienciar a la gente de la importancia de reducir la vida social y con el que se suma a esa campaña que se está extendiendo en las redes sociales bajo el lema 'Yo me quedo en casa' (idéntica a la lanzada días atrás en Italia).

"Quería compartir esto con vosotros, porque creo que la situación es grave y nos tenemos que concienciar. Yo ayer tenía síntomas de gripe, un dolor muscular increíble, no me podía ni mover de la cama. De hecho, sigo con un poco de tos. Es verdad que me asusté, pensé en algún momento que podía tener coronavirus", se escucha en el vídeo decir a la 'influencer'.

A continuación da detalles del protocolo que siguió, siguiendo las recomendaciones que se han dado estos días: "Llamé al teléfono privado de mi seguro. Después de 40 minutos en espera, me dicen que tengo que llamar al número de la Comunidad de Madrid que dan para el tema del coronavirus antes de que ellos vengan a verme a casa. Llamé, pasó otra hora de espera y luego me pasaron con el 112".

"Como no tengo fiebre, solo tengo décimas, no me pueden hacer la prueba ni atender. Ante esto, prefiero estar en casa y ser cauta en este sentido y tomármelo de la manera más responsable. No sé si el resto de la gente que me vea dirá que estoy loca porque creo que con estos síntomas ya tengo el coronavirus, pero es que puede ser…", continúa, mostrando una preocupación que, seguro, muchos de sus 'followers' comparten con ella.

"Hoy me he levantado bien, sigo teniendo molestias, tos, dolores musculares… ayer tenía estos síntomas y me asusté, por eso llamé, porque no quise ir al hospital porque no lo recomiendan. Es un caos", termina su desahogo en las redes sociales.