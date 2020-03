18 mar 2020

Toda paciencia tiene un límite. La de Alba Díaz, hija de El Cordobés y Vicky Martín Berrocal, también. La joven ha estallado en su cuenta de Instagram después de las críticas que ha recibido en los últimos días por las imágenes colgadas en sus redes sociales en el campo en medio del confinamiento. Ha aclarado un par de puntos al respecto y, a la vez, ha pedido a la prensa y a los usuarios de las redes que la dejen vivir en paz.

Todo comenzaba con una foto junto a su padre colgada el pasado domingo, con el campo de fondo y al lado de la que escribía: "Mi cuarentena". Una foto tierna, sin más, pero que daba pie a que los más críticos vieran suspicacias donde tan solo había una instantánea de padre e hija.

Alba no puede más. Porque, desde que cumplió 18 años, se ha sentido observada, perseguida y juzgada. Así que, aunque advierte junto al vídeo de ocho minutos en el que se desahoga a base de bien, que no quiere ir en contra de nadie, lo cierto es que hay dos o tres sectores que pueden darse por aludidos.

Empezando por la prensa del corazón, a cuyos profesionales que integran el gremio les tacha de "malas personas". Lo hace en una grabación en la que comienza diciendo: "Podéis criticar lo que queráis, como lleváis haciendo desde que cumplí 18 años".

No quiero pertenecer a este mundo de críticas y falsedad"

A continuación, explica cuándo y cómo se produjo su traslado hasta la finca de su padre, donde está pasando el aislamiento: "Salí dos días antes de que empezara la cuarentena y no tenéis derecho a inventaros que estoy poniendo en peligro a nadie cuando estoy aislada en el campo con mi familia". Y lo deja bien claro: "No quiero pertenecer a este mundo de críticas y falsedad. Os pido que si tenéis corazón y sois humanos me dejéis en paz".

"Pido que os olvidéis de mí, centraos en otra gente. Yo me quedaría a vivir en el campo toda la vida rodeada de caballos y de vacas. Dejadme en paz", son las palabras que ofrece a modo de tesis final en un vídeo que ha causado más revuelo que efecto de apagar el fuego encendido.