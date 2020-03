18 mar 2020

La papeleta de contar a los concursantes de 'Supervivientes 2020' lo que está pasando en España con el coronavirus, le tocaba a Lara Álvarez. La presentadora, al lado de los participantes, era quien les daba la información, y les hacía ver que se encontraban en una situación privilegiada.

"Estamos en una situación privilegiada en un país donde apenas hay casos con temperaturas cálidas que dificultan su propagación. No tengáis ningún tipo de duda", eran las palabras de tranquilidad en las que también les dejaba claro que sus familiares estaban bien y que les habían mandado unos mensajes para que lo comprobaran.

Bueno, no todos los familiares. Rocío Carrasco, madre de Rocío Flores (y motivo real por el que ha entrado en el 'reality'), no estaba entre ese círculo íntimo que mandaba unas palabras de tranquilidad. Y, a pesar de que no tienen relación desde hace unos siete años (recordemos aquí la pelea que lo motivó), lo joven entraba en un ataque de ansiedad al no saber cómo estaba.

"Me parece súper injusto que no haya sido capaz si quiera de mandarme un mensaje. Me gustaría saber que está bien, que llevo siete años sin saber nada de mi madre y que pase esto y no me mande un mensaje... Es que me dan ganas de coger e irme", se desahogaba ante la presentadora, que trataba de darle consuelo.

Hasta el punto de que Álvarez llegaba a hacerle una promesa para intentar calmar esos nervios ante lo que Flores consideraba una situación injusta, a pesar de sí haber recibido las palabras de su padre, Antonio David. "Yo me voy a encargar personalmente de traerte noticias de tu madre, Rocío", se comprometía la asturiana.